Serie A

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü belli oldu

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Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Fiorentina, Guiseppe Iachini'yi takımın başına getirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan Giuseppe Iachini'nin Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

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Giuseppe Iachini, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli takımlarını çalıştırmıştı.

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Fiorentina, Serie A'da 20 Aralık'ta konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenildikten sonra, teknik adam Vincenzo Montella'nın görevine son vermişti.

17 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 17 puanla 15. sırada yer alan Fiorentina, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak.

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