Sırp santrafor Salı günü yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Fiorentina formasıyla oynadığı ilk hazırlık maçında fırtına gibi esen Luka Jovic dört golle yıldızlaştı.

Mor Menekşeler'in Real Vicenza'yı 7-0 yendiği maçta fileleri dört kez sarsan Jovic, Real Madrid'de çıktığı 51 resmi maçta üç gol atabilmiş, hazırlık maçlarında ise gol sevinci yaşayamamıştı.

24 yaşındaki forvetin tüm golleri sadece 28 dakikaya sığdırması ise sergilediği performansı bir kat daha etkileyici kıldı.

¡Jovic ya se está llenando de goles en la #Fiorentina! 😎



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Jovic'in Real Madrid karnesi

2018/19 sezonunda Eintracht Frankfurt adına Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan, Avrupa Ligi'nde ise 14 maçta 10 golle müthiş bir istatistik yakalayan Jovic, 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde bekleneni veremeyen Jovic, ilk sezonunda 27 maçta sadece iki gol atabildi ve 2020/21 sezonunda eski takımı Frankfurt'a kiralandı.

Genç oyuncu Bundesliga'da 18 maçta dört golle eski formundan uzak bir görüntü çizse de Real Madrid'deki geleceğinden umutluydu.

Yine hayal kırıklığı yaşadı

Informer'a konuşan Jovic, "Daha iyi olabilirdim, ama sonunda her şeyin yoluna girmesini istiyorum. Real Madrid'e şans eseri gelmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Jovic beklenen çıkışı 2021/22 sezonunda da gösteremedi. Real Madrid, 19 maçta sadece bir gol kaydeden Sırp forvetle yolları ayırma kararı aldı.

Geçmişte Kızılyıldız, Apollon Limassol ve Benfica formaları da giyen Jovic, Fiorentina'yla anlaşarak kariyerinde ilk kez Serie A'ya adım attı.