Fiorentina transfer rekorunu kırdı ve iddialı sözlerini bir kez daha eyleme döktü

Fiorentina, vasat geçen bir sezonun ardından Serie A’nın orta sıralarındaki takımlarla yeniden arayı kapatmak istiyor. Geçen sezonu on beşinci sırada tamamlayan La Viola, Cumartesi günü Arthur Atta’nın transferi için kulüp rekorunu kırdı. Ancak Fransız orta saha oyuncusu, son dönemde yapılan tek transfer değil.

Fiorentina bu hafta Fabio Grosso’yu yeni teknik direktör olarak atadı ve 2006 Dünya Kupası’nın İtalyan kahramanının yönetiminde kulüp, yükselişe geçmeyi hedefliyor. Nitekim Fiorentina, kısa süre önce Radu Dragusin’in transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Dragusin, Tottenham Hotspur’da Micky van de Ven ve Cristian Romero gibi oyuncuların yedeği olarak görev yapıyordu ve Fiorentina’ya kiralandı; Fiorentina, Rumen oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde onu 25 milyon karşılığında zorunlu olarak kadrosuna katmak zorunda.

Ayrıca Marco Brescianini ve Giovanni Fabbian, sırasıyla Atalanta’dan (10 milyon) ve Bologna’dan (13 milyon) kalıcı olarak transfer edildi. Her iki İtalyan oyuncu da geçen sezon Stadio Artemio Franchi’de kiralık olarak forma giymişti.

Ardından kulüp, sol ayaklı stoper Viery’yi Grêmio’dan 15 milyon euro (+2 milyon bonus) karşılığında transfer etmeyi başardı. Bugüne kadarki en büyük transfer ise Cumartesi günü resmiyet kazandı: Atta, transfer haklarının yüzde 70’i karşılığında 25 milyon euroya Udinese’den transfer oldu.

23 yaşındaki Atta, Udinese takımının lokomotiflerinden biriydi ve Fiorentina’nın yanı sıra daha büyük İtalyan kulüplerinin de ilgisini çekmişti, ancak sonunda Fiorentina’ya transfer oldu. Bonuslar da dahil olmak üzere toplam transfer bedeli 40 milyon euroya ulaştı.

Önceki transfer rekoru, 2021 yılında VfB Stuttgart’tan 27 milyon avroya transfer edilen Nico González’e aitti. Fiorentina, geçen sezon Roberto Piccoli için 25 milyon avro ödemişti. İtalyan oyuncu, artık en pahalı transferler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Fiorentina’nın AFC Bournemouth’tan Álex Jiménez’i kadrosuna katmak üzere olduğu da öğrenildi. İspanyol oyuncu, geçen sezon bir reşit olmayan kişiyle temas kurduğu iddiası üzerine Bournemouth tarafından ikinci takıma gönderilmişti.

Fiorentina’nın, bu sezonun ardından Jiménez’i (21) yaklaşık yirmi milyon avroya kadroya katma opsiyonu bulunuyor. Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen oyuncular için yapılan harcamaların toplamı yüz milyon avroyu aşabilir.

Böylece sportif direktör Fabio Paratici, Grosso'nun tanıtımında "rekabetçi ve sürdürülebilir" bir Fiorentina kurmak istediğini belirtmiş olduğu sözlerini eyleme döküyor.

Kulüp, finansal açıdan, geçtiğimiz Ocak ayında vefat eden eski sahibi ve medya patronu Rocco Commisso’nun oğlu olan Giuseppe Commisso’dan büyük destek görüyor.