Fiorentina, teknik direktörlük için De Rossi'yi gündemine aldı

Serie A ekibi Fiorentina, geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Daniele De Rossi’yi teknik direktörlüğe getirmeyi düşünüyor.

Futbola Boca Juniors formasıyla veda eden efsanesi Daniele De Rossi’nin teknik direktörlük kariyeri beklenenden önce başlayabilir.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Iachini ile yollarını ayırmayı planlayan listesine Daniele De Rossi’yi aldı.

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36 yaşındaki eski futbolcu, profesyonel futbola veda açıklamasında bundan sonraki hedefinin antrenörlük olduğunu belirtmişti.

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De Rossi’nin yanı sıra Luciano Spalletti’nin de adaylar arasında olduğu konuşuluyor.

Öte yandan Fiorentina’nın De Rossi’ye ilgisi yeni değil. Mor Menekşeler Roma'yla sözleşmesi bittikten sonra De Rossi’yi kadrosuna katmak istemiş, o ise İtalya’da başka bir kulübün formasını giymek istemediği için bu teklifi reddetmişti.