Karim Benzema'nın gölgesinde kalan Sırp golcü, Fiorentina'da bir başka Sırp golcü Dusan Vlahovic'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Real Madrid'in Frankfurt'tan büyük umutlarla transfer ettiği ancak Karim Benzema'nın son yıllardaki yükselen performansı nedeniyle süre vermekte zorlandığı Luka Jovic Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından iki takım anlaşmaya varırken, transfer kiralık olarak değil kalıcı bir anlaşmayla tamamlanacak.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid oyuncuyu Fiorentina'ya bedelsiz olarak gönderecek ve Jovic'in Floransa ekibiyle yapacağı sözleşmenin ilk iki yılında Jovic'e 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. İspanyol ekibi buna karşılık olarak yıldız oyuncunun bir sonraki transferinde elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'sine sahip olacak.

Vlahovic'in boşluğunu doldurmaya çalışacak

Real Madrid'e 2019-2020 sezonu başında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki santrfor, İspanyol ekibinde geçirdiği süre boyunca 14'ü ilk 11'de olmak üzere 51 maça çıkarken, sadece üç gol atabilmişti. Real Madrid tarihinin en çok hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri olan Jovic, İspanyol ekibine gitmeden önce harika bir sezon geçirmişti.

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Benfica'dan kiralık olarak gittiği Frankfurt formasıyla Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan Jovic, rakip fileleri 27 kez havalandırmıştı. O dönem Avrupa'nın en gözde santrforlarından biri olan Jovic, Real Madrid'de ise bekleneni veremedi. Jovic'in yeni takımı geçtiğimiz sezonun devre arasında bir başka Sırp golcü Dusan Vlahovic'i Juventus'a satarken, bu oyuncunun boşluğunu doldurması için transfer edilen Arthur 14 maçta iki golde kalmıştı.

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