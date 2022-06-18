Real Madrid'e 60 milyon euro'ya transfer olan ancak sadece üç gol atabilen Sırp golcünün yeni adresi Serie A olabilir.

Dusan Vlahovic'in Juventus'a transfer olmasının ardından Sırp golcünün yerini doldurmakta zorlanan Serie A ekibi Fiorentina, Real Madrid'e büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Sırp golcü Luka Jovic'e yöneldi. Gelecek sezon Konferans Ligi'nde yer alacak Mor Menekşeler, bu transfer için çalışmalara başladı.

GOAL'in edindiği bilgiye göre Krysztof Piatek'in takımdaki geleceğinin henüz netlik kazanmaması nedeniyle kış transfer döneminde Basel'den transfer edilen Arthur Cabral'ın yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen İtalyan ekibi, Jovic profilinde bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Transferde önceliğin kiralama seçeneği olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Üç gol atabildi

Fiorentina cephesi oyuncuyu maaşının yarısını ödeyerek kiralamayı planlarken, bu teklife Real Madrid de sıcak bakıyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olup olmayacağı ve olursa ne kadarlık bir bedelle olacağına ilişkin görüşmeler ise devam ediyor. Katar'daki Dünya Kupası öncesinde düzenli oynamak isteyen Jovic de bu transfere yeşil ışık yakmış durumda.

Fiorentina'ya daha önce Odriozola'yı kiralayan ve Real Madrid, İspanyol oyuncunun bu takımda yaşadığı gelişimi göz önünde bulundurup, 60 milyon euro karşılığında transfer edilen Jovic'in de benzer bir aşama kaydedebileceğine inanıyor. Real Madrid formasıyla üç sezonda 51 resmi karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki santrfor, sadece üç gol atabilmişti.

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