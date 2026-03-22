Fiorentina, Paratici: "Marotta mı? Onunla benim aramda yapılacak her türlü karşılaştırma yanıltıcıdır"

Fiorentina'nın sportif direktörü Fabio Paratici, Inter maçından önce DAZN'e konuştu:





"Marotta ile henüz görüşmedim, ancak maçtan önce görüşeceğim. Birlikte önemli bir yol kat ettik, bana Andrea Agnelli'nin öğrettikleri kadar çok şey öğretti. Ancak her türlü karşılaştırma yanıltıcıdır çünkü farklı rollerimiz ve görevlerimiz var, bu yüzden birbirimizi tamamlıyorduk."





"Kurtulma mücadelesi mi? Sezon sonuna kadar konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Son iki-üç ayda bazı aksaklıklar yaşadık ama Conference League'de iki turu geçtik ve ligde iyi bir seri yakaladık."





"Kean son haftalarda idmanlarda vasat bir performans gösterdi ama bugün ilk 11'de oynamaya hazır. Milli takım konusunda çok iyimserim, Dünya Kupası'na gitmek İtalya'nın bir mirasıdır. Gudmundsson kaliteli bir oyuncu, tüm yıl boyunca nasıl oynadığını değerlendiremem ama ondan çok şey bekliyoruz."







