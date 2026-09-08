Üst üste gelen üçüncü yenilgi (Franchi'de Torino'ya 1-2) Fabio Grosso'ya pahalıya mal oldu (Serie A'da sezonun ilk teknik direktör ayrılığı) ve Fiorentina'nın küme düşme oranını sert şekilde aşağı çekti. Nitekim çarpıcı çöküş, birkaç gün içinde Betflag'de 66,00'dan 15,00'e geriledi. Geçen yılki ligde kalma başarısının kahramanı yeni teknik direktör Paolo Vanoli'nin, Toskana ekibini daha sakin sulara döndürmesi gerekecek. Tardini'de Parma ile Monza arasındaki 1-1'lik beraberlik iki takımın da puan durumundaki kilidi açtı, ancak Ivan Juric'in ekibinin bahis şirketlerinin oranlarında küme düşmenin 1 numaralı adayı rolünden çıkmasına yetmedi.





Nitekim Lombardiya ekibinin gelecek sezon Serie B'de yer almasına William Hill'de 1,43 oran veriliyor; bu rakam geçen hafta 1,30'du. Sarı-mavililer ise 2,00 oranla gösteriliyor. Frosinone'nin diğer kümede kalma mücadelesinde Venezia'ya karşı aldığı galibiyet ise Massimiliano Alvini'nin takımına tabloda önemli bir sıçrama sağladı; oran 1,60'tan 2,15'e çıktı. Ancak Venetolu ekip oranlarda düşük bir bedel ödüyor ve 2,15'ten 2,00'e geriliyor. Lecce ise Eusebio Di Francesco yönetiminde daha az rahat görünüyor; Cagliari deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından 1,75 olarak görülüyor; bu sonuç Sardinya ekibini 4,00'dan 4,75'e taşıdı. Hâlâ puan durumunda 0 çeken Genoa ise Daniele De Rossi yönetiminde Marassi'de Como'ya 1-4 yenildi ve 4,50'den 3,50'ye geriledikten sonra artık daha fazla risk altında.