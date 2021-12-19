Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Fiorentina'nın Sassuolo'yla 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü atan Dusan Vlahovic, 2021 yılında 33. kez gol sevinci yaşadı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fiorentina adına geri dönüş ateşini yakan Vlahovic, Ronaldo'ya ait Serie A'da bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu unvanına ortak oldu. Ronaldo, Juventus formasıyla 2020 yılında rakip filelere 33 gol göndermişti.

Vlahovic'in rekorun tek sahibi olmak için şansı devam ediyor. Fiorentina, 2021 yılındaki son maçına 22 Aralık'ta Verona deplasmanında çıkacak. Serie A'da son altı maçı boş geçmeyen Vlahovic, serisini sürdürürse rekoru da ele geçirecek.

Bu sezon Serie A'da 18 maçta 16 gol atan Vlahovic, Bundesliga'da 19 golü bulunan Robert Lewandowski'nin ardından beş büyük ligdeki en golcü ikinci oyuncu.

Tüm İngiltere onu istiyor

Hakkında birçok transfer söylentisi çıkan Vlahovic, son dönemde zirve yapan performansıyla kendisine gösterilen ilginin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Vlahovic'le ilgilenen takımlardan biri de Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United. Edinson Cavani ve Marcus Rashford'ın ara transfer takımdan ayrılması bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar bu nedenle santrafor arayışına girdi.

21 yaşındaki santraforun adı Manchester City, Arsenal ve Tottenham'la da anılıyor. Fiorentina'nın Ocak ayında Vlahovic'i satıp satmayacağı ise soru işareti.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Mor Menekşeler, ligde 31 puanla altıncı sırada yer alıyor. Fiorentina'yı aynı puandaki Roma ve Juventus ile çetin bir mücadele bekliyor.

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