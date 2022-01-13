Fiorentina'nın Dusan Vlahovic konusundaki sabrı tükendi: "Ne istediğini söylemeli"

Fiorentina başkanı Rocco Commisso, Dusan Vlahovic'in Fiorentina ile kontrat yenilemek için 7 milyon sterlin imza bedeli istediğini açıkladı.

Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında yer alan Sırp forvet, Fiorentina formasıyla çıktığı son 60 maçta 39 gol atarak dikkatleri üzerine topladı.

Arsenal'ın ısrarı sürüyor

Sezon başından beri Dusan Vlahovic'le ilgilenen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kadro dışı bırakılmasının ardından transferi Ocak ayında bitirebilmek için girişimlerini hızlandırdı.

Ancak Londra ekibinin Vlahovic'i kadroya katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açması gerekecek. Daily Mail'in haberine göre; Fiorentina, Vlahovic'in bonservisini 58 milyon sterlin olarak belirledi. 21 yaşındaki oyuncu ise Arsenal'dan yıllık 15 milyon sterlin maaş istedi.

Bunlara ek olarak Vlahovic'in menajeri de transferin gerçekleşmesi durumunda 15 milyon sterlin komisyon talep ediyor.

Commisso, Vlahovic'e kızgın

Financial Times'a konuşan Fiorentina başkanı, Vlahovic'e 35 milyon sterlin değerinde beş yıllık bir kontrat teklif ettiklerini söyledi. Bu sözleşme kabul etmesi durumunda Vlahovic'i kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapacak.

Vlahovic konusunda atacakları adımları gözden geçirdiklerini belirten Commisso, futbolcular tarafından 'kazıklanmayı' kabul edemeyeceğini söyledi.

Haberde verilen detaya göre; Commisso'nun öfkesi Vlahovic'in bağlı olduğu menajerlik şirketinin isteklerinden kaynaklanıyor. Belgrad merkezli International Sports Office isimli şirket, Vlahovic'in imzası için Fiorentina'dan 7 milyon sterlin istiyor.

İstekler bununla da sınırlı değil. Şirket, Vlahovic'in gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda her iki taraftan da bonservisin %10'u oranında komisyon talep ediyor.

"Ne istediğini söylemeli"

Fiorentina sportif direktörü Joe Barone ise Sport Mediaset'e yaptığı açıklamada Vlahovic konusunda yaşanan belirsizlikten yakındı.

"Biz gereken her şeyi söyledik. Artık Vlahovic ve temsilcilerinden gelecekle ilgili bir yanıt bekliyoruz."

Barone, Vlahovic cephesinden gelen yüklü taleplerle ilgili haberler konusunda ise şunları söyledi:

"Sadece konuştuğumuz rakamlardan bahsedebilirim. Rocco Commisso buraya en son geldiğinde miktarlar iki katına çıkmıştı, ilerleme kaydedemedik."

"Önceki gün Dusan'la uzun bir görüşme yaptım ve kararını bize bildirmesini istedim. Fiorentina'da kalmak istiyorsan, sözleşmeyi imzala. Ayrılmak istiyorsan, çık ve bunu söyle."

"Kulübü, taraftarları ve bütün şehri bu şekilde bekletemezsiniz. Duyduklarıma göre kararını açıklamaya hazır değilmiş, bu yüzden biz de meseleyi kulüp içinde çözmek zorundayız."

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