Fiorentina'nın yaklaşık 82 milyon euro'ya Juventus'a sattığı Dusan Vlahovic'in yerini doldurmak için İsviçre ekibi Basel'den transfer ettiği Arthur Cabral, İtalyan takımına büyük hedeflerle katıldığını açıkladı.

Uzun bir süre boyunca Fiorentina forması giymek istediğini belirten Brezilyalı, iddialı açıklamalardan kaçınmadı.

Ne söylendi?

Bu sezon Basel formasıyla çıktığı 31 maça 27 gol sığdıran ve Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olan Cabral, yeni takımında da gollere devam etmeyi arzuladığını söyledi:

"Floransa'da bulunmaktan ve Fiorentina için oynayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

"Başkan Rocco Commisso'ya bunun benim için büyük bir fırsat olduğunu ve bunu iyi değerlendirebilmek için uzun sürede burada kalmak istediğimi söyledim.

"Bana daha önce Kral Arthur diyorlardı ve bu çok hoşuma gidiyordu ama Fiorentina taraftarları Cabral, Arthur ya da ne isterlerse diyebilirler. Bu formayı giyerek kalitemi ortaya koymak için sabırsızlanıyorum."

Barcelona'nın da listesindeydi

Palmeiras'tan transfer edildiği 2019 yılından bu yana büyük bir gelişim gösteren ve performansıyla Barcelona'nın da transfer listesine giren 23 yaşındaki Arthur'un İtalyan ekibine maliyeti ise 14 milyon euro oldu.

Genç oyuncunun Juve yolunu tutan Sırp yıldızın yerini doldurup dolduramayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.

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