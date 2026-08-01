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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

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Fiorentina karşısında Real Madrid'in ilk 11'i: Genç yüzler ve yeni transferin sahne alışı

Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
İspanya
İtalya

Mourinho için ilk gerçek sınav

Real Madrid, cumartesi akşamı yeni sezon hazırlık döneminin ilk resmî hazırlık maçını İtalyan ekibi Fiorentina karşısında oynayacak. Bu karşılaşma, İspanya başkentinde yoğun bir ilgiyle takip edilen José Mourinho projesi için gerçek bir sınav niteliğinde.

"Özel Bir Antrenör"ün karşılaşma için tercih ettiği ilk on bir, savunma hattından 5 oyuncunun sakatlıklar ve millî takım görevleri nedeniyle eksik olmasına rağmen güçlü bir şekilde oluştu.

Karşılaşmada kaleyi Lunin koruyacak; Mourinho sağ ve sol bek mevkilerinde sırasıyla Trent ve Carreras'a güvenirken, takımın yaşadığı savunma krizinin gölgesinde stoper görevini genç oyuncular Juan Martínez ve Mario Rivas üstlenecek.

Orta sahada Fede Valverde ve Camavinga alışılmış çift pivot ikilisini oluştururken, Güler hücum hattının arkasında oyun kurucu mevkisinde yer alacak; sol kanatta ise Alexis Sierra görev yapacak.

Karşılaşma, Dumfries'in Real Madrid forması altındaki ilk çıkışına sahne olacak olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. Dumfries, alışılmadık bir şekilde sağ kanatta oynayacak. Ayrıca genç Brezilyalı Endrick de hücum hattında ilk kez sahaya çıkacak.

Club Friendlies
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Club Friendlies
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Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Bu karşılaşma, Kraliyet ekibinin Valdebebas Antrenman Merkezi'nde Alcorcón ve Leganés karşısında oynadığı iki antrenman maçının ardından geliyor; ancak resmî sezon başlamadan önce Mourinho'nun oyuncularının hazırlık durumunu değerlendirmesi açısından ilk gerçek sınavı temsil ediyor.

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