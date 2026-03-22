Fiorentina-Inter, Marelli: "Pongracic topa koluyla dokundu, ancak doğal bir pozisyondaydı. Ceza gerektirecek bir unsur yok."

Hala tartışmalara yol açacak bir olay.

Fiorentina-Intermaçı 1-1 sona erdi, ancak Pongracic'in koluna çarpan top, maç sırasında sahadaki tüm Nerazzurri oyuncularının şiddetli protestolarına neden oldu ve penaltı verilmesini talep ettiler. Olay şu şekilde gelişti: Dumfries'in sağdan ortaladığı topa ne Pio Esposito ne de Ranieri ulaşabildi; ardından top geçip gitti ve Pongracic'in koluna çarptı.

Maç hakemi Colombo oyunun devam etmesine karar verdi ve sonunda VAR da olayı gözden geçirmek veya hakemi saha içi incelemeye çağırmak için müdahale etmedi.

Böylece maç sonrası, eski hakem ve hakemlik uzmanı Luca Marelli, DAZN'ın Fuoriclasse programına bağlanarak Fiorentina-Inter maçının ilk yarısında Pongracic'in olası el faulü hakkında şu yorumda bulundu: "Yedinci dakikada bir orta geldi ve Pongracic topa sağ eliyle dokundu: kolu sabit kaldı ve pozisyonu doğaldı. Sonra Ranieri ve Esposito onun önünde topu kaçırdı ve bu hareketi beklenmedik hale getirdi: ve sonra dokunuş, hiç hareket etmeyen kol ile gerçekleşti. Bu kol hareketini cezalandırılmayacak bir hareket olarak değerlendirdiler ve bana göre bu doğru bir karar çünkü cezalandırılmasını gerektirecek unsurlar yok."

Marelli'nin başka yorumlara yer bırakmamak için yaptığı son yorum buydu.








