Fiorentina Futbol Direktörü Daniele Prade, Dusan Vlahovic'in Juventus'a transferinin resmiyet kazanmasının ardından taraftarların kulübe yönelik tepkilerini değerlendirdi.

Yaşanan hayal kırıklığını anladığını belirten İtalyan futbol adamı, kulüp yönetiminin bu teklif karşısında fazla şansının olmadığını açıkladı.

Vlahovic'in 75 milyon euro ve çeşitli bonuslarla transfer olduğunu hatırlatan Prade, bu teklif etmemenin kendilerini yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.

Modern futbolda kulüplerin, oyuncuların ve menajerlerin esiri olduğunu belirten Prade, bu durumun değişmesini umduğunu söyledi.

Başkan da yıkıldı

Fiorentina'nın yeniden taraftarları heyecanlandıran bir takım olabilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Prade, takımın kısa bir sürede üst üste galibiyetler alarak taraftarların güvenini bir kez daha kazanacağını söyledi.

Fiorentina da başkan Rocco Commisso da Vlahovic'in ardından hayal kırıklığını gizlememişti.

Serie A'da oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, üç beraberlik ve sekiz mağlubiyet elde eden Mor Menekşeler, Şampiyonlar Ligi potasının yedi puan gerisinde yer alıyor. En etkili oyuncusunu kaybeden Vincenzo Italiano'nun takımı yıldız ismin boşluğunu Basel'in Brezilyalı santrforu Arthur Cabral ile doldurmuştu.

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