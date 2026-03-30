Fiorentina, Dodo'nun durumu: Yaralanma olmadığı tespit edildi, hemen oynayabilir ve Verona maçına odaklanıyor

Fiorentina için iyi haberler var. Dodo, sakatlığının ardından tetkiklerden geçti ve herhangi bir yaralanma tespit edilmedi: Oyuncu takımla antrenmanlara geri dönecek ve önümüzdeki hafta sonu Verona karşısında forma giyebilir.





DODO'NUN DURUMU - Fiorentina'nın bek oyuncusu, milli takımlar arası ara sırasında yapılan son antrenmanlardan birinde uyluk bölgesinde bir rahatsızlık hissetmişti. Ancak sabah yapılan muayenelerde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Kulübün açıklaması şöyle:





"ACF Fiorentina, futbolcu Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô'nun cumartesi günkü antrenman seansında sahadan erken ayrılmasının ardından bugün sabah klinik ve görüntüleme tetkiklerine tabi tutulduğunu bildirir. Yapılan tetkikler, sağ uyluk fleksör kaslarında herhangi bir hasar olmadığını ortaya koydu. Futbolcu önümüzdeki günlerde kendisine özel programına devam edecek."





GELECEK MAÇLAR - Fiorentina, ara tatilin ardından Verona ile karşılaşacak. Paolo Vanoli için iyi haberler var; Dodô'yu önümüzdeki hafta sonu kadroda görebilir. Brezilyalı oyuncu bu sezon 39 kez forma giydi ve son maçlarından birinde, Cremonese deplasmanında gol attı.