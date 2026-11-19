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Joao Mario, Fiorentina'nın kanat oyuncusu olarak Tuttosport'a verdiği röportajda kişisel açıdan iyi bir dönem geçirdiğini, ancak takımın birçok yönden hâlâ gelişmesi gerektiğinin farkında olduğunu anlattı. Özellikle Fiorentina'nın en çok zorlandığı alanlardan biri olan savunma oyununa dikkat çekti.

Fiorentina'nın aradan önce oynadığı son maç Juventus'a karşıydı. Beraberlikle biten mücadele, Joao Mario'da buruk duygular bıraktı: "İçimizde burukluk vardı. Onların büyük bir takım olduğunu biliyorduk ama maç sırasında kazanabileceğimizi hissediyorduk. Her zaman sahip olmamız gereken zihniyet bu: Büyük takımlara karşı da olsa bütün maçları kazanmaya çalışmak. O akşam bunu gösterdik, ancak sonunda üç puanı alamadık."

Juventus'a karşı oynamak nasıldı? "Özeldi. Torino'da yalnızca altı ay geçirdim ama bu süre, o kulübün büyüklüğünü ve kadrosundaki çok sayıda iyi oyuncuyu anlamama yetti. Ancak sahaya çıkar çıkmaz yalnızca maça odaklandım."

Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından biri, Juventus lehine verilebilecek penaltıydı. Pozisyonda Joao Mario'nun topa eliyle temas ettiği iddia edildi: "Artık geride kaldı (gülüyor). Yine de görüntüleri tekrar izledim. Bana göre hem hareket hem de temas istemsizdi. Başkaları farklı düşünebilir, futbolda bu normal. Ama bence hakemin son kararı doğruydu."

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Söyleşi daha sonra geleceğine döndü. Bonservisi, 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Juventus'ta. Sözleşme durumu gelecek sezon için farklı olasılıkları açık bıraksa da oyuncu şimdilik buna odaklanmak istemiyor: "Şu anda bugüne odaklanmış durumdayım. İnsan her zaman bulunduğu yerde elinden gelenin en iyisini yapmayı düşünmeli. Sonra ne olacağını görürüz. Ben hep oynamak isteyen biriyim; ayrılma kararımın nedeni de buydu. Ama Juve'nin kalbimde her zaman yeri var. Bağımı sürdürdüğüm bir takım, hâlâ sözleşmem var. Neler olacağını göreceğiz. Şimdi ise Fiorentina'dayım. Tarihle dolu bir kulüpte olmak benim için gurur kaynağı. İyi işler yapmak istiyorum ve buna odaklandım. Söylediğim gibi, geleceği sonra düşüneceğim."

Röportajda sahadaki pozisyonu da konuşuldu. Vanoli onu sol bekte oynatıyor: "Elbette biraz farklı, gerçi kanat değiştirdiğim ilk sefer değil. Uyum sağlıyorum. Takımın bana bu rolde ihtiyacı varsa hazırım." Portekiz Milli Takımı formasını yeniden giyme isteğine ilişkin ise şunları söyledi: "Elbette istiyorum. Milli takıma dönmek hedeflerimden biri, ancak şu anda önceliğim Fiorentina'da iyi oynamak."

Son olarak Joao Mario, Portekiz Milli Takımı'nın geleceği ve Cristiano Ronaldo'nun bırakacağı miras hakkındaki düşüncelerini paylaştı: "Neyse ki eksiğini çekmediğimiz çok sayıdaki yetenekle yola devam edeceğiz. Ama Cristiano'nun, Arjantin'in Messi'ye yaptığı gibi uğurlanıp onurlandırılmaması ne kadar üzücü. Bu beni incitti. Ronaldo da aynı şekilde bir onurlandırma maçını hak ediyor, umarım düzenlerler. O, futbol tarihinin en büyüklerinden biriydi. Onunla birlikte oynadım; beni çok iyi karşıladığını hatırlıyorum. İnsan olarak da müthiş biri."