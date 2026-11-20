Pedro Gonçalves, Fabio Paratici'nin Fiorentina için yaptığı sürpriz transferlerden biriydi. Son sezonlarda önemli bir rol oynadığı Sporting Lizbon'dan, 2,5 karşılığında ücretli kiralama ve toplam yaklaşık 25 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya geldi.

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Fiorentina'daki ilk döneminde 28 yaşındaki Portekizli hücum kanat oyuncusu, Mastantuono ve Njie'nin arkasında kaldı. Ancak Vanoli, eski Sporting Lizbon oyuncusuna büyük değer veriyor ve güveniyor; ona giderek daha fazla süre vermeye çalışıyor. Uzun süredir Pote lakabıyla anılan oyuncu şimdiye kadar az süre alsa da dikkat çekici rakamlara ulaştı: Serie A'da toplam 196 dakikada 8 maç ve 2 asist, İtalya Kupası'nda ise belirleyici bir gol attığı bir maç.

Goncalves Floransa'da mutlu. Daha fazla oynamak istiyor ancak satın alma zorunluluğunu devreye sokabilecek koşulların oluşması için performansını yükseltmesi gerektiğini biliyor. Sporting Lizbon'daki çok güzel döneminin, bazı anlaşmazlıklara da sahne olsa da artık sona erdiğini düşünüyor.

Transfer söylentilerinin geçen yaz onu, akıl hocası Ruben Amorim'in Milan'ıyla tekrar tekrar ve güçlü biçimde ilişkilendirdiği düşünülürse Serie A, 1998 doğumlu kanat oyuncusunun kaderinde vardı. Futbolcu da Portekiz gazetesi Record: "Milan yazın benimle ilgilendi mi? Bana bu olasılıktan söz ettiler ama perde arkasında ne olduğunu bilmiyorum. Menajerimle veya Jorge (Mendes, editörün notu) dâhil menajerlerimle her konuştuğumda, bana yalnızca doğru olanları söylemelerini isterim. Bazen bir transfer olasılığından söz ederler ama sonra bu gerçekleşmez; bu da

oyunun bir parçası".

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Amorim'le yeniden çalışma fırsatı bana hiçbir zaman yüzde 100 olarak gelmedi"