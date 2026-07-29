Goal.com
CanlıBiletler
Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Fiorentina'da Mourinho, Valdepenas için onay verdi: 8 milyon euroluk hamle

Fiorentina

2006 doğumlu sol kanat oyuncusu, Fiorentina ile sağlık kontrolleri için önümüzdeki 24-48 saat içinde Viola Park’a girecek.

Uzun ve zorlu geçen görüşmelerin ardından beyaz duman çıktı: Valdepenas, Fiorentina’nın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor; Mourinho’dan onay geldi.

Fiorentina, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için sekiz milyon ödeyecek, ancak Real Madrid futbolcunun gelecekteki satışından yüzde 50 payı elinde tutacak; ayrıca anlaşmaya, sözde “recompra” yani “mücevheri”ni geri alma hakkını - önümüzdeki üç sezon için geçerli - 10 ila 12 milyon arasında bir bedelle ekleyerek, işte ortaya Nico Paz tarzı bir anlaşma çıkmış oldu. Sol bek için (güçlü bir atletik yapıya sahip ve bu yüzden stoperde de oynayabiliyor; böylece Comuzzo kiralık giderse merkezdeki ikilileri tamamlamak için dördüncü bir elemana ihtiyaç duyulmayacak) beş yıllık sözleşme hazır.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin