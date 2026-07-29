Fiorentina'da Mourinho, Valdepenas için onay verdi: 8 milyon euroluk hamle

Uzun ve zorlu geçen görüşmelerin ardından beyaz duman çıktı: Valdepenas, Fiorentina’nın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor; Mourinho’dan onay geldi.

Fiorentina, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için sekiz milyon ödeyecek, ancak Real Madrid futbolcunun gelecekteki satışından yüzde 50 payı elinde tutacak; ayrıca anlaşmaya, sözde “recompra” yani “mücevheri”ni geri alma hakkını - önümüzdeki üç sezon için geçerli - 10 ila 12 milyon arasında bir bedelle ekleyerek, işte ortaya Nico Paz tarzı bir anlaşma çıkmış oldu. Sol bek için (güçlü bir atletik yapıya sahip ve bu yüzden stoperde de oynayabiliyor; böylece Comuzzo kiralık giderse merkezdeki ikilileri tamamlamak için dördüncü bir elemana ihtiyaç duyulmayacak) beş yıllık sözleşme hazır.