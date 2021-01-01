Fiorentina 0-2 Inter | Serie A'da zirve el değiştirdi

Serie A'da haftanın açılış maçında Inter, Fiorentina'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Serie A'da 21. haftanın açılış maçında Inter, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.

Kaşılaşmanın her iki yarısında birer gol bulan Inter, rahat bir 90 dakika sonunda üç puana uzandı.

Inter 31. dakikada Nicolo Barella'nın golüyle öne geçti. Skoru belirleyen isim, 52. dakikada attığı golle Ivan Perisic oldu.

Son dört maçında gol yemeden 10 puan toplayan Antonio Conte'nin öğrencileri 47 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Pazar günü puan durumunun son sırasında yer alan Crotone ile karşılaşacak Milan, bu mücadelede takılırsa liderlik Inter'de kalacak. Lacivert - siyahlılar ligdeki bir sonraki maçını Lazio ile oynayacak.

Fiorentina'da ise işler yolunda gitmiyor. Cesare Prandelli'nin öğrencileri 22 puanda kaldı. Mor Menekşeler önümzüdeki hafta Sampdoria deplasmanına gidecek.