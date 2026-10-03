Finlandiya'nın teknik direktörü Ronaldo ile dalga geçti ve anında "şok" yaşadı!

Finlandiya Milli Takımı Teknik Direktörü Danimarkalı Jacob Friis, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Arnavutluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı krize dair bir espri yapmaya çalışmasının ardından zor duruma düştü; ancak şakası, toplantıda bulunan gazetecilerden hiçbir karşılık görmedi.

Fransız "Radio Monte Carlo"nun aktardığına göre Friis, Finlandiya Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk maçına hazır olduğundan bahsetti ve ardından Ronaldo'nun Portekiz ile yaşadığı son olaya dair şaka yapmaya çalışarak şunları söyledi: "Dün oyuncularımızdan hiçbiri özel uçakla ayrılmadı, dolayısıyla hepsi müsait. Elimde pek çok seçenek var."

Ancak espri, teknik direktörün beklediği tepkiyi görmedi; toplantı salonuna sessizlik hâkim oldu ve orada bulunanlardan hiç kimse gülmedi. Böylece Friis'in esprili olmasını istediği an, gazeteciler karşısında utanç verici bir duruma dönüştü.

Toplantının sonunda Danimarkalı teknik direktör olaya yeniden döndü ve şakasına katılım gösterilmemesinden duyduğu rahatsızlık yüzünden okunurken, gazetecilere şaka yollu şöyle dedi: "Başta esprimi anlamadınız." Bunun üzerine gazetecilerden biri "Hayır, anladım" diye karşılık verdi.

Friis, durumla alay ederek sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir tepki yoktu." Ardından güldü ve Fin karakterinin yapısına değindi; konuşmasını ise şu sözlerle noktaladı: "Beni aptal gibi gösterdiniz!"