Avrupa Şampiyonası Eleme

Finlandiya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda mücadele eden İtalya, Finlandiya'ya konuk oluyor. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Liglere verilen milli arada EURO 2020 Elemeleri heyecanı devam ediyor. İtalya, J Grubu'ndaki . maçında Finlandiya'yı konuk ediyor.

Elemelere 4'te 4 ile başlayan İtalya, topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Gruptaki tek mağlubiyetini İtalya'ya karşı alan Finlandiya ise  Liechtenstein, Bosna Hersek ve Ermenistan karşılaşmalarından ise galibiyetle ayrıldı.

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Finlandiya - İtalya maçı ne zaman oynanacak?

Finlandiya - İtalya karşılaşması, 8 Eylül Pazar günü Ratina Stadyumu'nda oynanacak.

Finlandiya - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Grubun iki formda takımını karşı karşıya getiren mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

Bu zorlu mücadele S Sport 2'den naklen ekranlara gelecek.

S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.

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