Finlandiya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
Getty Images
Liglere verilen milli arada EURO 2020 Elemeleri heyecanı devam ediyor. İtalya, J Grubu'ndaki . maçında Finlandiya'yı konuk ediyor.
Elemelere 4'te 4 ile başlayan İtalya, topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Gruptaki tek mağlubiyetini İtalya'ya karşı alan Finlandiya ise Liechtenstein, Bosna Hersek ve Ermenistan karşılaşmalarından ise galibiyetle ayrıldı.
Finlandiya - İtalya maçı ne zaman oynanacak?
Finlandiya - İtalya karşılaşması, 8 Eylül Pazar günü Ratina Stadyumu'nda oynanacak.
Finlandiya - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Grubun iki formda takımını karşı karşıya getiren mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
Bu zorlu mücadele S Sport 2'den naklen ekranlara gelecek.
S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.