Finlandiya - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Elemeler J Grubu'nda Finalndiya ile İtalya Ratinan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Beş haftası geride kalan grupta İtlaya tüm maçlardan galip ayrılarak 15 puana ulaştı. Finlandiya ise sadece deplasmanda İtalya'ya mağlu olarak 12 puanda bulunuyor.

Finlandiya - İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta?

Finlandiya ile İtalya arasında oynanacak maç 8 Eylül'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.45.

Finlandiya - İtalya maçı hangi kanalda?

Grup liderini belirleyecek olan zorlu maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Finlandiya'nın şansı var mı?

Euro 2020 elemelerinin süpriz takımlarından Finlandiya'yı eski milli oyunculardan Markku Kanerva yönetiyor. Oldukça etkili bir jenerasyon yakalayan Finlandiya, Yunanistan ve gibi iki güçlü takımı da devirmeyi başardı. Finliler muhakkak ki nu maçta da İtalya'ya zorluk çıkaracaktır. Önümüzdeki yaz Euro 2020'de olmamaları için hiçbir neden yok.