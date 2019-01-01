Finlandiya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda İtalya, Finlandiya'ya konuk oluyor.

Elemeleri J Grubu'nda Finlandiya ile İtalya karşı karşıya geliyor.

Finlandiya, grubunda dört maçtan galip ayrıldı ancak tek mağlubiyetini İtalya karşısında aldı. Finlandiya J Grubu'nda, İtalya'nın hemen ardından 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

Haberin devamı aşağıda

İtalya ise grupta şimdiye kadar kayıpsız ilerledi ve 15 puanla zirveye oturdu.

İki takım arasında şimdiye kadar toplam 12 maç oynandı ve İtalya bu karşılaşmaların 10'unu kazanırken, Finlandiya rakibi karşısında tek galibiyetini 1912 yılında aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Finlandiya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Finlandiya ile İtalya 8 Eylül Pazar günü TSI 21:45'te karşılaşacak. Maçı İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

Finlandiya - İtalya maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

J Grubu'nda karşılaşacak olan Finlandiya - İtalya mücadelesi S Sport Plus ile S Sport 2'den naklen yayınlanacak.