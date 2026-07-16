Finallerin kralları... Arjantin, Brezilya ve İtalya'yı geride bırakarak Almanya'nın rekoruna yaklaştı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde yeni sayfalar yazmaya devam etti ve üst üste ikinci kez, tarihindeki yedinci kez finale yükseldi.

"Tango" takımı, dünya şampiyonluğunu korumak amacıyla Pazar günü İspanya ile final maçına çıkacak; İngiltere milli takımı ise finale yükselme hayali sona erdiği için üçüncülük mücadelesiyle yetinmek zorunda kaldı.

StatsFoot ağının istatistiklerine göre, Arjantin Milli Takımı Dünya Kupası finallerine katılma sayısını 7'ye yükselterek, tarihte finale en çok çıkan takımlar listesinde 8 katılımla rekoru elinde tutan Almanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Aynı kaynağa göre, Arjantin milli takımı, her ikisi de 6 kez finalde yer alan Brezilya ve İtalya milli takımlarını geride bırakırken, Fransa milli takımı ise 4 kez finalde yer aldı.

Buna karşılık, İngiltere milli takımı Dünya Kupası yarı finalinde yaşadığı sıkıntıları sürdürdü ve bu turda üst üste üçüncü kez turnuvaya veda etti.

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Opta, 1966 Dünya Kupası’nda oynadığı ilk yarı final maçını kazanan İngiltere milli takımının, daha sonra 1990, 2018 ve 2026 yıllarında bu turdaki sonraki üç maçını da kaybettiğini ve “Üç Aslanlar” için “altın dörtlü” lanetinin devam ettiğini belirtti.