Arjantinli Lionel Messi, finaldeki maçlarda en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesine yerleşerek futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak konumunu pekiştirmeye devam etti. Böylece oyunun efsanelerinden birçoğunu, başta Portekizli Cristiano Ronaldo olmak üzere geride bıraktı.

"FIFA World Cup Stats" ağının verdiği bilgilere göre Messi, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı ile oynadığı çeşitli finallerde attığı 35 golle sıralamanın zirvesinde yer aldı. Bu goller UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Copa America'nın yanı sıra Dünya Kupası finali arasında dağılıyor.

Brezilyalı efsane Pele, ister Santos formasıyla ister Brezilya'yı üç Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı milli takımla olsun, oynadığı hemen hemen tüm finallerde fileleri havalandırmayı başararak 31 golle ikinci sırada yer aldı.

Portekizli Cristiano Ronaldo ise Manchester United, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı ile geçirdiği kariyeri boyunca attığı 24 golle üçüncü sırada yer aldı ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde ve uluslararası turnuvalarda öne çıktı.

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Listede ayrıca dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından birçoğu da yer aldı. Brezilyalı Neymar 21 golle dördüncü sırada yer alırken, Romario ve Robert Lewandowski ikilisi finaldeki maçlarda 18'er gol atarak beşinci sırayı paylaştı.

Bu sıralama, oyuncuların en büyük randevulardaki değerini yansıtıyor; zira üstünlük yalnızca sezon boyunca gol atmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kupaların söz konusu olduğu anlarda maçı bitirebilme yeteneğine de uzanıyor. İşte bu da Messi'ye büyük yıldızlarla ilgili en önemli istatistiklerden birinde tarihi üstünlüğü kazandırdı.