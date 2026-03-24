Finalissima 2026: UEFA ve CONMEBOL, Katar'daki etkinliğin iptal edildiğini doğruladı ve bilet iadelerinin nasıl alınacağı konusunda bilgi verdi

Bu Mart ayında Katar'da Avrupa şampiyonu İspanya ile dünya şampiyonu Arjantin'in karşı karşıya geleceği ve büyük bir heyecanla beklenen 2026 Finalissima maçı resmi olarak iptal edildi.

UEFA ve CONMEBOL, 15 Mart'ta maçın planlandığı gibi oynanmayacağını doğruladı.

İspanya ve Arjantin, bunun yerine yaklaşan 2026 Dünya Kupası'na yönelik bireysel hazırlıklara odaklanacak ve her iki ülke de daha güvenli bölgelerde alternatif dostluk maçları düzenleyecek.

Finalissima bilet iadesi nasıl alınır?

Yerel Organizasyon Komitesi, "Road To Qatar" sitesi üzerinden resmi bilet satın alan tüm taraftarların otomatik olarak tam iade alacağını duyurdu.

Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez; para 30 gün içinde orijinal ödeme yöntemine iade edilecektir.

Biletleri ikincil piyasalardan veya StubHub gibi üçüncü taraf platformlardan satın aldıysanız, ilgili sağlayıcılarla doğrudan iletişime geçerek kendi iade süreçlerini başlatmanız tavsiye edilir.

Orijinal Tarih Durum Mekan Gerekli İşlem 27 Mart Cuma İPTAL Lusail Stadyumu (Katar) Otomatik İade (30 gün)

Katar Futbol Festivali'ne ne oldu?

Finalissima, 2026 Katar Futbol Festivali'nin en önemli etkinliği olacaktı.

Ancak, oyuncuları ve yetkilileri etkileyen seyahat kısıtlamaları nedeniyle festivalintamamı iptal edildi.

Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Sırbistan'ın yer alacağı maçlar artık Doha'da oynanmayacak.

İspanya ve Arjantin için Yeni Maç Takvimi

İspanya: 27 Mart'ta deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak, ardından 31 Mart'ta Barselona'da Mısır ile bir maç oynayacak.

27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak, ardından 31 Mart'ta Barselona'da ile bir maç oynayacak. Arjantin: Buenos Aires'e dönerek La Bombonera'da Moritanya (27 Mart) ve Guatemala (31 Mart) ile iki iç saha hazırlık maçı oynayacak.

İptal kararı, Lamine Yamal'ın Lionel Messi ile karşı karşıya gelmesini bekleyen taraftarlar için hayal kırıklığı yaratsa da, her iki federasyon da bu kararın alınmasında öncelikli nedenlerin oyuncu güvenliği ve lojistik kesinlik olduğunu belirtti.

Organizatörler, küresel futbol takvimi izin verdiği anda Finalissima formatının daha sonraki bir tarihte geri döneceğinden umutlu.