İspanya Milli Takımı orta saha oyuncusu Gavi, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili çıkan tartışmaları yumuşatarak, final maçında görülen arbedelere rağmen Arjantinli oyuncuların men cezasıyla cezalandırılmasına gerek görmediğini vurguladı.

Barcelonalı yıldızın açıklamaları, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmalarından günler sonra, kendisi ve takım arkadaşı Fabián Ruiz için doğdukları şehir olan Los Palacios y Villafranca'da düzenlenen bir onur töreni sırasında geldi.

Gavi, New York'taki stadyumda bitiş düdüğünün ardından patlak veren arbedenin taraflarından biriydi; takım arkadaşlarından birini savunmak için müdahale ettikten sonra, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes tarafından itilerek yere düşürülmüştü.

Bu olaya rağmen, İspanyol milli oyuncu Arjantinli oyunculara ek ceza verilmesi taleplerini reddetti ve şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, men cezası almaları gerektiğini düşünmüyorum."

İspanyol "Marca" gazetesinin bugün salı günü yayımladığı açıklamalarında şunları ekledi: "Yaşananların çocuklara iyi bir örnek teşkil etmediğini anlıyorum, ancak futbol aynı zamanda bir mücadele ve şiddet boyutunu da içeriyor. Bana göre, oyuncunun maç sırasında atılması normaldi, ama sonuçta bence bunlar futbolun bir parçası."

Günün erken saatlerinde Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", İspanya Milli Takımı'na karşı Dünya Kupası finalini kaybetmesinin ardından Arjantin Milli Takımı'nın olası disiplin ihlalleriyle ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Suçlu bulunmaları halinde Arjantinli bir dizi oyuncu ve teknik kadro üyesi ağır cezalarla karşı karşıya kalırken, Arjantin Futbol Federasyonu da bir başka para cezasına çarptırılma riskiyle yüz yüze.

FIFA resmi bir açıklamayla şunları belirtti: "İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finaliyle ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olası yönetmelik ihlallerini soruşturmak üzere bir disiplin ve etik savcısı görevlendirmiştir. Savcının raporunun tamamlanmasının ardından FIFA Disiplin Komitesi tarafından ek ayrıntılar bildirilecektir."

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