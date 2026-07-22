Finalin perde arkası... Messi, Yeşil Burun Adası kalecisinin ailesine unutulmaz bir hediye verdi

Arjantinli bir gazeteci, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'nin, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha ve ailesine yönelik dikkat çekici bir insani jestte bulunduğunu ortaya çıkardı.

Dünya Kupası'ndaki eleme turlarında maraton niteliğinde bir yol kat eden Arjantin Milli Takımı, geçtiğimiz pazar günü Messi'nin arkadaşlarını tek golle mağlup eden İspanya karşısında Dünya Kupası'nı kazanmayı başaramadı; İspanya böylece ikinci yıldızını hanesine yazdırdı.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre'ye göre Messi, final maçına gitmeye maddi gücü yetmeyen bir grup insana ücretsiz bilet sağlamaya bizzat özen gösterdi; böylece bu kişiler etkinliği tribünlerden izleme fırsatı buldu.

Latorre ayrıca, Messi'nin temsilcilerine finale gelmeleri için ücretsiz bilet ayarlamaları talimatını vermesinin ardından girişimin Vozinha'nın ailesinden 4 kişiyi de kapsadığını sözlerine ekledi.

Messi, turnuvanın son 32 turunda Vozinha ile karşı karşıya gelmiş; Arjantin Milli Takımı'nı Yeşil Burun Adaları karşısında 3-2'lik galibiyete taşımıştı. Tecrübeli kaleci bu maçta gerçekleştirdiği dikkat çekici kurtarışlarla adından söz ettirmiş, dünya şampiyonunu turu geçmekten neredeyse mahrum bırakıyordu.

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