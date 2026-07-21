İspanya millî takımı orta saha oyuncusu Gavi, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ortaya çıkan tartışmayı yumuşatarak, final maçında görülen arbedeye rağmen Arjantinli oyuncuların men cezasıyla cezalandırılmasına gerek görmediğini vurguladı.

Barcelona yıldızının bu açıklamaları, İspanya millî takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmalarından birkaç gün sonra, kendisi ve takım arkadaşı Fabian Ruiz için memleketleri Los Palacios y Villafranca kentinde düzenlenen bir onur töreni sırasında geldi.

Gavi, New York'taki stadyumda bitiş düdüğünün ardından patlak veren tartışmanın taraflarından biriydi; takım arkadaşlarından birini savunmak için müdahale ettikten sonra, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes tarafından itilerek yere serildi.

Bu olaya rağmen İspanyol millî oyuncu, Arjantinli oyunculara ek cezalar verilmesi talebini reddetti ve şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, men cezası almaları gerektiğini düşünmüyorum."

İspanyol "Marca" gazetesinin bugün salı günü yayımladığı açıklamalarında Gavi şunları ekledi: "Yaşananların çocuklar için iyi bir örnek teşkil etmediğini anlıyorum, ama futbol aynı zamanda bir mücadele ve sertlik yönü de içeriyor. Bana göre, oyuncunun maç sırasında kırmızı kart görmesi normaldi, ama sonuçta bu tür şeylerin futbolun bir parçası olduğunu düşünüyorum."

Günün erken saatlerinde Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Arjantin millî takımının Dünya Kupası finalini İspanya millî takımına kaybetmesinin ardından muhtemel disiplin ihlalleriyle ilgili bir soruşturma açtığını duyurdu.

Arjantinli birçok oyuncu ve teknik ekip üyesi, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalırken, Arjantin Futbol Federasyonu da yeni bir para cezasına çarptırılma riskiyle yüz yüze.

FIFA resmî bir açıklamayla şunları belirtti: "İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, Disiplin Kurulu, maç sonrası olaylarla ilgili muhtemel yönetmelik ihlallerini soruşturmak üzere bir disiplin ve etik başsavcısı atadı. Başsavcının raporu tamamlandığında FIFA Disiplin Kurulu tarafından ek ayrıntılar bildirilecek."

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