Şampiyonlar Ligi finalinde rakip olarak Real Madrid'i tercih ettiklerini söyleyen Mohamed Salah, bu açıklaması nedeniyle tepki almıştı.

Gabby Agbonlahor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda yorumcu, Salah'ın bu hareketiyle Liverpool'un üzerindeki baskıyı arttırdığını ve İspanyol ekibine ekstra motivasyon sağladığını belirtti.

Salı günü 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek final biletini alan Liverpool'un rakibi, Manchester City'yi mucizevi bir geri dönüşle eleyen Real Madrid oldu.

Salah ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Mısırlı yıldız 28 Mayıs'taki finalde Manchester City yerine Real Madrid'le oynamak istediklerini itiraf etmişti.

"Takımdaki herkes bu eşleşmeyi istiyordu. Bundan bahsetmemizi neden istemiyorlar, bilmiyorum, ama bu konuda konuşmaktan çekinmiyorum. Manchester City maçından önce Real Madrid'in turu geçmesini istiyordum."

"Real Madrid harika bir teknik direktöre ve harika oyunculara sahip, inanılmaz bir takım. Bana kimi istediğimi sorduklarında Madrid dedim. Cevap çok basitti."

Salah hesabı kapatmak istiyor

Bu karşılaşma, 2018'de iki takımı karşı karşıya getiren ve Real Madrid'in 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşı niteliğinde.

Kiev'deki 2018 finalinde Sergio Ramos'un müdahalesiyle sakatlanan Salah, maçın son 60 dakikasını kenardan izlemek zorunda kalmıştı.

Liverpool - Real Madrid, yüzyılın rövanşı ⚔️ pic.twitter.com/baNls6uWN7 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi finali kaybetmeyen Real Madrid'in serisini bozmak isteyen Salah harika bir sezon geçiriyor. 46 maçta 30 gol, 15 asist üreten Mısırlı oyuncu Futbol Uazarları Derneği tarafından Yılın Futbolcusu seçildi.

Kulübün resmi sitesine konuşan Salah takım başarısının bireysel ödüllerden daha önemli olduğunu vurguladı.

"Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Gazeteciler futbol ailesinin büyük bir parçası. Umarım bu sezon daha fazla kupa kazanabiliriz."

"Ben sadece oynadığım futboldan keyif almaya ve takımın kupalar kaldırmasına yardım etmeye çalışıyorum. Önemli olan da bu."

Liverpool tarih yazabilir

Lig Kupası'nda mutlu sona ulaşan Liverpool; Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'ta da ipi önde göğüsleyerek tarihte görülmemiş bir dörtlemeyi gerçekleştirmek istiyor.

"Takımın büyük çoğunluğu beş yıldır birlikte. Bazılarımız beş yıldan da uzun süredir burada. Kazanmak için ne gerektiğini iyi biliyoruz."

"%100'ümüzü vermeye çalışıyoruz. Her maça iyi konsantre olmalıyız. Son maçta bunu gördük, 2-0 geriye düştük, ama kazanmayı başardık."