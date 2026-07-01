Final turunun genel görünümü… 7 milli takım eleme turunu geçti ve 3 eşleşme belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden turnuvanın ikinci turunun üçüncü gününün sona ermesiyle birlikte, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinin genel görünümü netleşmeye başladı.

7 takım

Şu ana kadar 7 takım 16'lı turda yerini garantiledi: Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa ve Meksika.

Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek bu tura yükselen ilk takım olurken, Brezilya Japonya'yı 2-1 yenerek tur atladı. Paraguay ise Almanya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek büyük bir sürpriz yaratarak bir üst tura yükseldi.

Ayrıca Fas milli takımı, penaltı atışlarında Hollanda’yı 3-2 yenerek heyecan verici bir şekilde tur atladı; Norveç, Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek, Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek ve Meksika da Ekvador’u 2-0 yenerek bu takıma katıldı.

Fas’ın bu tura yükselmesiyle Arap ülkeleri şimdilik bir koltuk garantiledi; Mısır ve Cezayir’in ise bu varlığı güçlendirme şansı yüksek görünüyor.

Yedi takım arasında sadece Fransa ve Norveç olmak üzere iki Avrupa takımı yer alırken, Brezilya ve Paraguay'dan oluşan iki Latin Amerika takımı ile Kanada ve Meksika'dan iki Kuzey Amerika takımı da bulunuyor; Fas ise Afrika kıtasını temsil ediyor.

3 karşılaşma

Son 16 turunda şu ana kadar 3 karşılaşma kesinleşti ve maç tarihleri (Mekke saatiyle) şu şekilde:

4 Temmuz Cumartesi

Kanada - Fas (saat 20:00).

5 Temmuz Pazar

Paraguay - Fransa (00:00).

Brezilya - Norveç (saat 23:00).

Bu tura yükselen tek takım olan Meksika, şu ana kadar bir sonraki rakibini henüz bilmiyor. Meksika, bugün Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak.

Kalan 9 bilet

32'li tur, önümüzdeki Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca devam edecek ve 16 takımlık turu tamamlamak üzere 9 bilet daha belirlenecek.

Kalan dokuz maçın tarihleri şu şekildedir:

1 Temmuz Çarşamba

İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti (saat 19:00).

Belçika – Senegal (saat 23:00).

2 Temmuz Perşembe

ABD – Bosna Hersek (saat 03:00).

İspanya – Avusturya (saat 22:00).

3 Temmuz Cuma

Portekiz – Hırvatistan (saat 02:00).

İsviçre – Cezayir (saat 06:00).

Avustralya – Mısır (akşam saat 09:00).

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin – Yeşil Burun Adaları (saat 01:00).

Kolombiya – Gana (saat 04:30).