İspanya'nın bir sonraki başbakanı olmak için önde gelen adaylardan Alberto Nunez Feijoo, 2030 Dünya Kupası finalinin Fas'a verilmesi hâlinde ülkesini turnuvanın ortak ev sahipliğinden çekmekle tehdit etti. Finalin İspanya'da oynanması gerektiğinde ısrar eden Feijoo, maçın nerede düzenleneceğine ilişkin süren tartışmaya önemli bir siyasi boyut kazandırdı.

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Dünya Kupası ev sahipliği tehlikede

İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapması tehlikeye girebilir. Muhafazakâr Partido Popular'ın lideri Feijoo, başbakan seçilmesi hâlinde ülkesinin turnuvaya verdiği desteği çekeceğini açıkladı.

Feijoo, projeyi ancak finalin Fas yerine İspanya'da oynanması kararlaştırılırsa destekleyecek. Ana turnuvaya İspanya, Fas ve Portekiz ortaklaşa ev sahipliği yapacak; ilk üç maç ise Güney Amerika'da oynanacak. Ancak finalin nerede oynanacağı henüz kararlaştırılmadı. Bu da hangi ülkenin bu onura layık olduğu konusunda hararetli bir tartışma başlattı.

Feijoo finali istiyor

Kazablanka'da yapılması planlanan 115.000 seyirci kapasiteli II. Hasan Stadyumu, finale ev sahipliği için güçlü adaylardan biri. Madrid'deki Bernabeu ve Barcelona'daki Camp Nou da bu prestijli maçı ağırlamak istiyor.

Feijoo, İspanya'nın finale ev sahipliği yapma hakkının daha güçlü olduğunu düşünüyor. İspanya ve Portekiz'in ilk ortak ev sahipleri olduğunu, Fas'ın ise adaylığa daha sonra davet edildiğini vurguladı.

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Feijoo, La Sexta'nın El Chiringuito programına, “Final, adil ve uygun olan, tartışmaya yer bırakmayan yerde, İspanya'da oynanmalı” dedi. Fas'ın finale ev sahipliği yapması hâlinde İspanya'yı ortak ev sahipliğinden çekip çekmeyeceği doğrudan sorulduğunda ise “Evet” yanıtını verdi.

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Siyasi gerilim tırmanıyor

Feijoo, tutumunu İspanya'nın futboldaki son başarılarına işaret ederek de savundu. Ülkenin hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya şampiyonluğunu elinde bulundurduğu için ev sahipliğine özellikle uygun olduğunu ileri sürdü.

“İspanya finale ev sahipliği yapmazsa turnuvanın organizasyonunda yer almamalı” diye ekledi. Futbol konusundaki bu tartışma, İspanya ile Fas arasında siyasi gerilimin yoğun olduğu bir döneme denk geliyor.

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Temmuz ayında Fas'tan gelen çok sayıda göçmen, İspanya'nın özerk kenti Ceuta'ya geçti. İnsani kriz, muhalefet partilerinin mevcut hükümetin sınır politikalarını eleştirmesiyle İspanya'da büyük bir siyasi tartışmaya yol açtı.

İspanya'da seçim yaklaşıyor

2030 Dünya Kupası maçları İspanya'da 11, Fas'ta altı, Portekiz'de ise üç stadyumda oynanacak. Ancak Feijoo'nun tehditleri, turnuvanın maçlara ev sahipliği yapacak ülkeler arasındaki dağılımını köklü biçimde değiştirebilir.

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Siyasi tablo bu yılın ilerleyen dönemlerinde çok daha netleşecek. İspanya, bir sonraki başbakanını belirlemek üzere 29 Kasım'da genel seçime gidecek. Görevdeki Başbakan Pedro Sanchez ile rakibi Feijoo, önde gelen iki aday. Seçimin sonucu, 2030 Dünya Kupası'nın geleceği üzerinde büyük etki yaratabilir.