FIFA Başkanı Gianni Infantino, Perşembe günü Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde dikkat çeken bir an yaşattı. İsviçreli başkan, tüm dünyanın gözü önünde Filistin Futbol Federasyonu Başkanı ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı arasında bir uzlaşma girişimi gerçekleştirdi, ancak planı tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ve İsrail Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman, Infantino tarafından sahneye çağrıldı. FIFA başkanı, ikisinin el sıkışması için elinden geleni yaptı, ancak Rajoub bunu reddetti.

Bu reddetme elbette İsrail ile Hamas arasındaki savaşla yakından ilgili. "İsrailliler tarafından faşizmlerini ve soykırımlarını örtbas etmek için atanan birinin elini sıkamam. Biz acı çekiyoruz," dedi Rajoub, Infantino'ya, sahneden ayrılmadan önce.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, kongre sonrasında Infantino'nun girişimine duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Shalabi'ye göre, Infantino'nun bu hareketi, Rajoub'un konuşmasını pek umursamadığını gösterdi. Rajoub, Infantino'nun girişiminden kısa bir süre önce İsrail'den Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde kulüp kurmamasını talep etmişti.

Shalabi, "Söylenen onca şeyden sonra yine de el sıkışmak zorunda kalmak, Rajoub'un yaptığı konuşmanın tüm amacını baltalıyor" dedi. "O, kuralların ne kadar önemli olduğunu herkese açıklamak için yaklaşık 15 dakika harcadı."

"Bunun, üye kulüplerin haklarının utanmazca ihlal edildiği ve bizim de bunu sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi görmezden geldiğimiz bir emsal teşkil edebileceğini anlattı. Bu çok saçmaydı," dedi Shalabi.

Maçın ardından Rajoub da bir açıklama yaptı. "Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden birinin elini nasıl sıkabilirim? Üstelik onu savunuyorsa! Onun elini sıkmam gerektiğini sanmıyorum. O, nitelikli bir meslektaş değil."

"İsrail federasyonunun sporu organize etme ve geliştirme hakkına sahip olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum, ancak bu, uluslararası olarak tanınan sınırları içinde olmalı. O (Suliman, ed.) Filistin hakkında da aynı şeyi söylemeye hazır mıydı...?"