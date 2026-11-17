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Kuala Lumpur'da oynanan Filistin 17 Yaş Altı ile Hindistan 17 Yaş Altı arasındaki maç tamamen kontrolden çıktı. Filistin 17 Yaş Altı erken bir kırmızı kart gördü; bir başka olay da sosyal medyada hızla yayılıyor. Maç, şiddetli yağış nedeniyle şu anda durdurulmuş durumda.

AFC 17 Yaş Altı Asya Kupası Elemeleri'nde salı sabahı Filistin ile Hindistan karşı karşıya geldi.

Kuala Lumpur'da oynanan maça iki takım da ikişer karşılaşmada topladığı altışar puanla çıktı.

Hindistan maçın başlarında öne geçti. Filistin ise bununla da kalmayıp sahada 10 kişi kaldı.

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Mohammed Jamhour topu Hindistanlı bir savunmacıya kaptırdı. Filistinli hücum oyuncusu ardından rakibine sertçe tekme attı ve daha sonra kasıtlı olarak rakibinin koluna bastı.

Filistin kısa süre sonra 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği yakaladı. Skor 1-1'ken yaşanan bir olay ise artık dünya çapında gündem oldu.

Hindistan'ın kaptanı, Filistin'in 19 numaralı oyuncusunun yanında yürüyordu. Filistinli oyuncu daha sonra, sanki Hindistanlı futbolcu kötü kokuyormuş gibi eliyle yelpazeleme hareketi yaptı.

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Hindistanlıların (ya da Güney Asyalıların) ağır veya hoş olmayan bir kokuya sahip olduğuna dair yerleşik ve incitici bir klişe var.

Maç, Malezya'daki şiddetli yağış nedeniyle şu anda durdurulmuş durumda. Karşılaşmanın ne zaman yeniden başlayacağı belirsiz.