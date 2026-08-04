Filistin Futbol Federasyonu, sert bir ifade taşıyan açıklamasında Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) eşi görülmemiş eleştiriler yönelterek, Filistin futbolunun çektiği acıları görmezden gelmeye devam etmenin sorumluluğunu FIFA'ya yükledi ve kararların tekrar tekrar ertelenmesinin artık tarafsızlığı yansıtmadığını, aksine ihlallerin sürmesine katkıda bulunduğunu ve oyunun sistemine olan güveni zayıflattığını vurguladı. Ayrıca Filistin futbolunun geleceğinin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, FIFA kurallarının siyasi baskılara boyun eğmeden ve istisnasız olarak tüm federasyon ve kulüplere uygulanmasını talep etti.

Filistin Futbol Federasyonu yayımladığı açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) üye federasyonlar arasında şeffaflık, yönetişim ve hesap verebilirlik konusunda artan tartışmanın, dünya futbolu tarihinin dönüm noktasında bir aşamada geldiğini teyit etti.

Federasyon, gerçek reformun uluslararası federasyonun kurallarının tutarlı biçimde uygulanmasına, tüm üye federasyonların haklarına saygı gösterilmesine ve aralarındaki onur eşitliğine, ayrıca anlık çıkarlara değil ilkelere dayanan bir yönetişime dayandığına olan inancından hareketle, 2015'ten bu yana mevcut FIFA yönetimine iki kez güven verdiğini açıkladı.

Filistin Federasyonu'nun bu yıllar boyunca yapıcı bir ruhla hareket ettiğini, FIFA'nın tüm prosedürlerine saygı gösterdiğini ve vaatlerin yerine getirilmesini beklediğini, ancak gerçekliğin Filistin futbolu açısından tamamen farklı olduğunu ekledi.

Filistin futbolu için eşi görülmemiş kayıplar

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı gölgesinde Filistin futbolunun eşi görülmemiş bir yıkıma maruz kaldığı teyit edildi ve futbol sisteminin felaket boyutunda kayıplar verdiğine dikkat çekildi.

Filistin futbol ailesinden 1013'ten fazla oyuncu, teknik direktör, hakem, idareci ve bireyin şehit düştüğü açıklandı; sahalar, antrenman merkezleri ve spor altyapısı da sistematik biçimde tahrip edildi ki bu durum Filistinli oyuncuların bir neslinin geleceğini tehdit ediyor.

Ayrıca yerel müsabakaların durduğuna ve FIFA'ya üye diğer federasyonların aksine Filistin milli takımlarının kendi topraklarında maçlarını oynayamadığına işaret edildi.

On beş yıllık erteleme

Filistin Federasyonu, on beş yıldan fazla zaman geçmesine rağmen FIFA önüne getirilen temel meselelerin hâlâ incelemeler, raporlar ve ertelemeler arasında askıda kaldığını, bu sırada Filistin futbolunun varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bugün pek çok kişinin FIFA'nın ticari yönelimini ve futbolun en önemli varlıklarının mali araçlar olarak ele alınıp alınmaması gerektiğini sorguladığını, bu soruların meşru olduğunu ancak Filistin açısından meselenin özünü temsil etmediğini belirtti.

Asıl sorunun, FIFA'nın kurallarını tereddüt etmeden veya siyasi baskılara boyun eğmeden herkese eşit biçimde uygulama cesaretine hâlâ sahip olup olmadığı olduğunu teyit etti.

"Erteleme artık tarafsızlık değil"

Açıklamada, tekrarlanan ertelemelerin bir tarafsızlık biçimi olmadığı, aksine sahadaki ihlallerin sürmesine katkıda bulunduğu teyit edildi; ertelenen her kararın durumun kötüleşmesine izin verdiği ve üye federasyonların FIFA sistemine olan güvenini zayıflattığı açıklandı.

Bu durumun, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yerleşim kulüplerinin katılımının sürmesinde açıkça somutlaştığı; FIFA müzakerelere devam ettiği sırada bu kulüplerin sayısının arttığı belirtildi ki Filistin Federasyonu bunu, kuralların uygulanmasında ve üye federasyonların topraklarının bütünlüğünün korunmasındaki başarısızlığın kanıtı olarak değerlendirdi.

Açıklamada, dünyanın gözü önünde işlendiğini ifade ettiği soykırım karşısında sessiz kalmanın suç ortaklığı düzeyine ulaştığı teyit edildi.

Filistin Federasyonu ayrıca, Gazze Şeridi'nde futbolun geliştirilmesine ilişkin son girişimleri de eleştirerek, bunların futbolla ilgisi olmayan siyasi bir merci aracılığıyla ve Filistin Futbol Federasyonu dahil edilmeden yürütüldüğünü, bunu FIFA'nın kurumsal ilkelerinin çiğnenmesi olarak gördüğünü ve uluslararası federasyon içindeki çalışma mekanizmalarına saygı gösterilmesi konusundaki endişeleri güçlendirdiğini açıkladı.

FIFA yönetiminin reforme edilmesi talepleri

Açıklamada, Filistin futbolunun eylem yerine daha fazla vaadi artık kaldıramayacağı vurgulandı; FIFA yönetiminin geleceği hakkındaki tartışma başlarken üye federasyonların daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik yönetişim talep ettiğine dikkat çekildi ki Filistin, bu talepleri on beş yıldan fazla süredir dile getirdiğini teyit ediyor.

Filistin Federasyonu, meselenin FIFA'yı kimin yönettiği değil, uluslararası federasyonun savunduğu ilkeler doğrultusunda liderlik etmeye ne ölçüde hazır olduğu olduğunu teyit etti.

Açıklama, Filistin futbolunun karşı karşıya olduğu tehdidin artık varoluşsal hale geldiğini ve zamanın daha fazla ertelemeye izin vermediğini vurgulayarak, ihlalde bulunan tarafın hesaba çekilmesini ve FIFA kurallarının korkmadan veya kayırmadan uygulanmasını talep ederek sona erdi.

Ayrıca dünya futbolunun güvenilirliğini geri kazanmanın, tüm üye federasyonların haklarını eşit biçimde koruyan ve oyunun üzerine kurulduğu değerleri savunan şeffaf ve demokratik bir liderlik gerektirdiğinin altı çizildi.