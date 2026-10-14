Filistin Futbol Federasyonu, bölgenin son dönemde yaşadığı mevcut gelişmeler ışığında 2027 Asya Kupası'nın Suudi Arabistan Krallığı'ndan alınması fikrini reddetti.

2027 Asya Kupası, gelecek yılın başında, tam olarak 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenecek.

Ancak bazı basın raporları, krallıkta yaşanan ve şu anda turnuvaya ev sahipliği yapma imkânını engelleyebilecek mevcut koşullar nedeniyle turnuvanın ertelenmesi ya da Suudi Arabistan Krallığı dışına taşınması olasılığından söz etti.

Filistin Futbol Federasyonu ise yayımladığı bir açıklamayla bu fikre karşı olduğunu duyurdu ve Suudi Arabistan Krallığı'nın turnuvaya normal tarihinde ev sahipliği yapma kapasitesine olan güvenini dile getirdi.

Açıklamada şöyle denildi: "Filistin Futbol Federasyonu, maruz kaldığı saldırılar karşısında Suudi Arabistan Krallığı'na, liderliğine, hükümetine ve halkına tam dayanışmasını ifade eder; krallığın yanında olduğunu ve güvenliğinin, istikrarının ve topraklarının bütünlüğünün korunmasına hizmet edecek her şeyi desteklediğini vurgular."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Filistin Futbol Federasyonu, Filistin ve Suudi halklarını birleştiren köklü kardeşlik ilişkilerinden ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Filistin davasını ve Filistin halkının haklarını destekleyen tarihî tutumlarından duyduğu gururu teyit eder; Suudi Arabistan Krallığı'nın istikrarının ve güvenliğinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı için temel bir dayanak olduğunu vurgular."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu bağlamda Filistin Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan Krallığı'nın 2027 Asya Kupası'nı en yüksek organizasyonel ve teknik standartlara uygun şekilde düzenleme ve ev sahipliği yapma kapasitesine olan tam güvenini yeniler. Bu, krallığın sportif konumunu ve sahip olduğu büyük imkânları yansıtmakta, en büyük kıtasal spor etkinliklerini ağırlama yeteneğini ortaya koymaktadır."

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Filistin Futbol Federasyonu, milli takımımızın Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenecek 2027 Asya Kupası'na katılımının özel bir önem taşıdığını vurgular; özellikle turnuvanın açılış maçında Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşılaşarak yoluna başlayacak olması, kardeş ülkeler arasındaki sportif bağların derinliğini yansıtmakta ve dürüst rekabet ile halklar arasındaki yakınlaşma değerlerini somutlaştırmaktadır."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Filistin Futbol Federasyonu, sporun kardeşlik ve buluşma alanı, umut ve barış mesajı olmayı sürdüreceğini vurgular; Suudi Arabistan Krallığı'na kalıcı güvenlik, istikrar ve refah, kardeş Suudi halkına daha fazla ilerleme ve başarı, yaklaşan Asya turnuvasına da Asya futbolunun konumuna ve taraftarlarının beklentilerine yakışır biçimde üstünlük ve başarı diler."