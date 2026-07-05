Filistin bayrağının çekilmesinin ardından… FIFA, Hossam Hassan’a yönelik “ceza” konusunda tutumunu açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan’ın, “Firavunlar”ın Avustralya’yı yenerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından Filistin bayrağını dalgalandırması olayına ilişkin tutumunu açıkladı. Bu olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.

Hüseyin Hasan, maçın bitiminde saha içinde Filistin bayrağını elinde tutarken ortaya çıkmış, taraftarlar ise Filistin'e destek sloganları atmıştı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, bu zaferi Mısır ve Filistin halklarına adadığını belirten Hasan, “Kalbim ve ruhum onlarla birlikte” demişti.

FIFA, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bu olay nedeniyle Mısır Milli Takımı teknik direktörüne karşı herhangi bir disiplin işlemi uygulanacağına dair bir işaret bulunmadığını vurguladı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, Dünya Kupası müsabakaları sırasında Filistin bayrağının dalgalandırılmasına izin verildiğini açıkladı ve turnuva yönetmeliklerinin, FIFA’ya üye tüm ulusal federasyonların bayraklarının, stadyum kuralları ve FIFA Davranış Kuralları’na uygun olduğu sürece sergilenmesine izin verdiğini belirtti.

FIFA’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “FIFA turnuvaları sırasında 211 üye ulusal federasyonun bayraklarının dalgalandırılmasına izin verilmektedir; taraftarların da stadyum kuralları ve FIFA Davranış Kuralları’na uygun şekilde bu bayrakları sergilemeleri memnuniyetle karşılanmaktadır.”

Filistin Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun üye federasyonlarından biridir; bu nedenle, turnuva düzenlemelerine göre Filistin bayrağı da “FIFA” müsabakalarında dalgalandırılmasına izin verilen bayraklar arasındadır.

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