Filippo Inzaghi: Ibrahimovic'in paraya ve şöhrete ihtiyacı yok

Milan'ın efsane golcülerinden Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic transferini yorumladı.

'ın ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Filippo Inzaghi, 38 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in transferi hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Corriere della Sera'ya konuşan Inzaghi, Ibrahimovic'in Milan'a dönüşünün para odaklı olmadığını belirterek şöyle söyledi:

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"Milan onu transfer etmekle iyi bir iş çıkardı. Ibrahimovic'e ihtiyaç vardı. Onunla daha önce oynadım, ona çok saygı duyuyorum. Ibrahimovic'in paraya ya da şöhrete ihtiyacı yok. Geri döndüyse fark yaratabileceğini düşündüğü içindir."

"Geri döndükten sonraki maçlarıyla bunu kanıtladığını düşünüyorum. Daha ilk maçında varlığını hissettirdi."

Öte yandan ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Milan'ın daha yapacak çok işi olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Kötü durumdalar ama ne yazık ki bu yeni bir şey değil. Paolo Maldini'yi tanırım, ona güveniyorum. Eminim o ve Boban kulübü bu durumdan kurtaracak. Kulüpte bazı şeyler yeniden ayarlanmalı, her yıl 2-3 doğru transfer yapılmalı ve hepsinden önemlisi sabırlı olunmalı. Ayrıca takım yönetiminde devamlılık sağlanmalı" dedi.