Filipe Luis'den Diego Simeone'yi böyle tanımladı

Şimdilerde Flamengo forması giyen Filipe Luis, eski hocası Diego Simeone ile ilgili konuştu

Uzun yıllar Atletico Madrid'de Diego Simeone ile çalışan Brezilyalı sol bek oyuncusu tFilipe Luis, Arjantinli teknik adam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diego Simeone, Atletico Madrid'in başına geçtiğinde İspanyol ekibi küme düşme potasından sadece 4 puan uzaktaydı. Deneyimli teknik adam Gregorio Manzano'dan görevi devraldıktan sonra takım ligi 5. sırada bitirirken o sezon UEFA Avrupa Ligi'ni de müzesine götürmüştü.

Filipe Luis ne dedi?

Luis, Simeone için; "Geldiğinden beri birçok oyuncu kulübe geldi. Bazıları yıldız olarak geldi, bazıları ise sıradan bir oyuncu olarak geldi ancak yıldız olarak ayrıldı. Simeone asla zaman kaybetmez. O asla 'Hadi bugün biraz eğlenelim' demez.

Aralık ayında özgüveni eksik bir sol bektim ancak Ocak ayı geldiğinde dünyanın en iyi sol beki bendim. Benden bu potansiyeli almayı başaran tek kişidir." diye konuştu.

Simone'nin Atletico Madrid istatistikleri

Aralık 2011'de Atletico Madrid'in başına geçen Diego Simeone, 510 maçta 307 galibiyet alırken sadece 83 mağlubiyet yaşadı. Başarılı teknik adam Atletico Madrid ile bir de La Liga şampiyonluğu yaşadı.

İspanya'da 3 kez yılın antrenörü seçilen Simeone, 2011/2012 yılında ise Avrupa'da Sezonun Antrenörü ödülüne layık görülmüştü. Diego Simeone ile Atletico Madrid'in sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.