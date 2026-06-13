Filipe Luís, Feyenoord'lu oyuncuyu sözleşmesi sona ermeden AS Monaco'ya transfer ediyor

Foot Mercato'nun haberine göre, Jyri Nieminen AS Monaco'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayacak. 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'dan ayrılacak olan 38 yaşındaki Finli teknik adam, yeni teknik direktör Filipe Luís'in teknik kadrosuna katılacak.

Feyenoord, bu ayın başında Nieminen'in yeni bir macera arayışında olduğunu duyurmuştu. Rotterdam kulübü ve kaleci antrenörü, karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırıyor.

Finlandiya milli takımında da görev yapan Nieminen, 2023 yazında New York Red Bulls'tan transfer olmuştu.

Üç sezonun ardından Nieminen, Feyenoord'un kulüp web sitesi üzerinden veda etti. "Her şeyin ve herkesin her gün birlikte büyümeye odaklandığı bir ortamda, bu büyük kulüpte çalışmış olmaktan büyük gurur duyuyorum."

"Çevremdeki harika meslektaşlarıma ve elbette Feyenoord'da birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm oyunculara ve her bir kaleciye şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu benim için bir ayrıcalıktı."

Nieminen, sözleşmesi sona ermeden Monaco'da yeni bir işveren buldu. Feyenoord ise hala bir yedek arıyor.

FR12'nin bu hafta başında bildirdiğine göre, Feyenoord, Carlo l'Ami'yi (59) Nieminen'in halefi olarak görüyor.