Filipe Luis: Eden Hazard maçtan önce Mario Kart oynardı

Stamford Bridge'de Eden Hazard ile birlikte forma giyen Filipe Luis, Real Madrid'li yıldızın hırstan yoksun olduğunu söyledi.

Filipe Luis, bir dönem Chelsea'de birlikte forma giydikleri Eden Hazard'ın Belçikalı'nın büyük bir maçtan beş dakika önce "Mario Kart" oynadığını açıkladı.

Luis, Real Madrid günlerinde sık sık sakatlıklarla boğuşan Eden Hazard'ın daha fazla tutkuya ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Brezilyalı futbolcu eski takım arkadaşını Daily Mail'e anlattı.

Filipe Luis ne dedi?

"İyi antrenman yapmazdı ve maçtan 5 dakika önce soyunma odasında Süper Mario oynardı."

"Isınmalara kramponlarını bağlamadan çıkardı ancak kimse ondan topu alamazdı. Üç veyea dört oyuncuyu geçerek kendi başına maç kazanırdı."

"Çok fazla yeteneği var. 'Dünyanın en iyi oyuncusu ben olacağım' - Belki de bunu söylemek için hırsı yok"

Lionel Messi'ye karşı oynamak nasıl bir duygu?

Arjantinli yıldız ile birçok kez karşı karşıya oynayan Luis, Messi ile oynamanın nasıl bir duygu olduğunu da anlattı.

"Bir gün Messi'ye bana karşı oynamanın nasıl bir his olduğunu sormak istiyorum. Ona karşı oynadığımda hayatımın en önemli maçı olarak yaklaşırdım çünkü gördüğüm en iyi oyuncu."

"Messi'de özel bir şey vardı. Ben de onun kadar çalışıyorum ama o doğaçlama hareket ediyor.

Büyük resim

Şu anda Lionel Messi ile Eden Hazard birbirine rakip iki Avrupa devinde forma giyiyor ancak ikisi için de soru işaretleri var.

Lionel Messi sezon sonunda serbest kalacak ve Avrupa'nın diğer büyükleri onu takipte.

Eden Hazard ise fiziksel problemleriyle mücadele ediyor.

Chelsea'den transfer olduğundan bu yana bekleneni veremeyen Belçikalı yıldızın geleceği sorgulanıyor.