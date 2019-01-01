Filip Novak'tan Trabzonspor'a kötü haber

Liglere verilen milli arada Caleb Ekuban, John Obi Mikel ve Ogenyi Onazi gibi sakat oyuncularına kavuşmaya çalışan 'a Filip Novak'tan kötü haber geldi.

Bordo mavili ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Çekya Milli Takım kampında sakatlanan başarılı sol bekin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada Novak ve U21 Milli Takım kampında ağrıları artan Yusuf Sarı'nın sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

Haberin devamı aşağıda

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır."

Trabzonspor, milli aradan Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmayla dönecek.