Birçok Sırp kaynak, gazeteci Mounir Boualin’e Filip Kostic’in PSV’nin radarına girdiğini bildirdi. 33 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, Juventus’tan ayrılmasının ardından bedelsiz olarak transfer edilebilir.

PSV, Anass Salah-Eddine'nin ayrılmasının ardından bir sol bek arıyor ve Kostic cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. FC Groningen'in eski oyuncusu hâlâ formunun zirvesinde ve sol kanadın tamamını kapsayabilecek kapasiteye sahip.

Boualin, Kostic’in birçok kulüp tarafından takip edildiğini vurguluyor. Dolayısıyla PSV için rekabet oldukça şiddetli. Kostic’in Eindhoven’dan gelen ilgiye nasıl baktığı ise henüz bilinmiyor.

Kostic, 2012 ile 2014 yılları arasında Groningen forması giydi ve altı milyon avroya VfB Stuttgart’a satıldı. Tecrübeli oyuncu daha sonra Hamburger SV, Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe’de forma giydi.

Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, PSV daha fazla seçeneği değerlendiriyor ve Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers) adı da gündeme geldi. PSV’nin İspanyol sol bek oyuncusunu bir seçenek olarak görüp görmediği ise belirsiz.

Lig şampiyonu, FC Barcelona'da geçmişi olan Bayern Münih oyuncusu Adam Aznou Ben Cheikh'i de takip ediyor. Ancak Almanya'ya henüz bir teklif sunulmadı.

Salah-Eddine, geçen sezon PSV'de kiralık olarak forma giymişti. Satın alma opsiyonu kullanılmadığı için Fas milli takım oyuncusu AS Roma'ya geri döndü.