Filip Holosko: Burak Yılmaz çok büyük futbolcu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Filip Holosko, siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski Slovak futbolcusu Filip Holosko, siyah beyazlılara transferinde Manisa'ya verilen Burak Yılmaz'a mesaj yolladı.

Beşiktaş'ın o dönem transferi için Burak Yılmaz, Koray Avcı ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Holosko, Slovakya'da Slovan Bratislava maçı öncesi Hürriyet'ten Kenan Başaran'a konuştu:

"O zaman Ertuğrul Sağlam beni çok istemişti. Manisa'da en çok gol atan ikinci oyuncuydum. Semih Şentürk gol kralı ben de ikinci olmuştum. Ertuğrul Hoca isteyince ben de kabul ettim çünkü Beşiktaş büyük bir takım. O zaman Burak Yılmaz, Koray Avcı ve artı paraya Manisa'ya verildi ben de Beşiktaş'a transfer oldum. Burak sonra , Eskişehir, Tranzonspor, ve Çin'de oynadı. Sonra Beşiktaş'a geri döndü. Bence Burak çok büyük futbolcu. Keşke Bratislava maçında da oynasaydı. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Ona şunu söylemek istiyorum: Çabuk iyileş ve takıma katıl."

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Siyah beyazlıların rakibi Sloven Bratislava'yı yorumlayan Holosko, "Slovakya'nın en iyi takımı. Kolay maç olmayacak. Beşiktaş da iyi başlamadı lige. Ama Bratsilava da taraftarsız oynayacak. Bence savunmada bekleyecekler. Kontra oynayacaklar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta en iyi sezonunun 2008-09 olduğunu belirterek, "Şampiyon olduk ve ben de 15 gol atmıştım. Samet Aybaba'lı sezonum da iyiydi" dedi.

Holosko, fırsat doğması halinde menajer veya hoca olarak Beşiktaş'a dönmek istediğini de söyleyerek, "İki çocuğum Beşiktaş'tayken doğdu. Beşiktaş hep kalbimde, çok seviyorum" şeklinde konuştu.