Fildişi Sahili teknik direktöründen elenmenin ardından dokunaklı bir mesaj: Bu nesil daha güçlü bir şekilde geri dönecek

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emers Faye, takımının 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Norveç'e (1-2) karşı aldığı acı yenilginin ardından Salı akşamı yaptığı ilk açıklamada büyük bir soğukkanlılık sergiledi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı "BeIN Sports" ağına yaptığı açıklamada Fay, oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve son nefeslerine kadar ter damlasını esirgemediklerini vurguladı. Fay, konuşmasının başında hücumdaki etkisizliği eleştirerek şunları söyledi: "Futbolun kuralları böyledir; gol fırsatları karşınıza çıktığında, bunları değerlendirip gol haline getirmelisiniz. Maalesef, maçın son dakikalarında o ölümcül golü yedik. Yine de oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve maçın son düdüğüne kadar cesurca mücadele ettiler, ancak karşımızda son nefesine kadar önde kalmak için umutsuzca savunma yapan cesur bir rakip vardı."

Fildişili teknik direktör, en üst düzey uluslararası turnuvalarda oynamak için olağanüstü bir konsantrasyon gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu, futbolun en üst düzeyindeki bir turnuva; burada küçük detaylar her zaman fark yaratır ve maçlar çok basit şeylerle sonuçlanır. Unutmamalıyız ki bu, bu neslin tüm oyuncuları için ilk Dünya Kupası katılımıydı; bu turnuva boyunca çok gelişti, zorlu ve önemli dersler aldılar ve gelecekte daha güçlü bir şekilde geri döneceğimizden eminim.”

Faye, açıklamalarını takımla duyduğu büyük gururu dile getirerek sonlandırdı ve bu elenme konusunda kimseyi suçlamadığını vurguladı: “Elimizden gelen her şeyi yaptık ve maçın son saniyesine kadar mümkün olan her yolu denedik. Bugün şans bizim yanımızda değildi ve futbol topu bize gülümsemedi, ancak burada durmayacağız; gelecek için çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”