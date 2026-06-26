Fildişi Sahili teknik direktörü: Schweinsteiger’in açıklamaları ırkçı… Ve ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Fildişi Sahili teknik direktörü Emers Faye, eski Alman yıldız Bastian Schweinsteiger’in yorumlarının “ırkçı” olarak nitelendirilebileceğini düşünüyor.

Almanya'nın ARD kanalında 2026 Dünya Kupası maçlarını yorumlayan Schweinsteiger, Afrika futbolunu "disiplinsiz" ve "geleneksel tarzın dışında" olarak nitelendirmişti.

Grup aşamasının ikinci turunda Almanya’nın Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmesinden önce, eski Bayern Münih yıldızı, Almanya’nın “maçın zaman zaman öngörülemez olabileceğine hazırlıklı olması” gerektiğini söylemişti.

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Ayrıca, “Filler” takımı “Afrika futbolu” oynadığını ekledi ve bunu “bazen geleneksel tarzların dışında, biraz düzensiz ve taktiksel yaklaşıma daha az eğilimli” olarak tanımladı.

Üçüncü turda Fildişi Sahili'nin Curaçao'yu 2-0 mağlup etmesinin ardından tepkisi sorulduğunda, Fai gazetecilere Schweinsteiger'in yorumlarından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Fildişi Sahili'li teknik direktör şöyle konuştu: "Futbolu onun bildiği şekilde anlıyorsa, bu şekilde konuşması tuhaf... Eğer olayları olduğu gibi adlandırmak istersek, buna (son zamanlarda) ırkçı bir söylem diyebiliriz... Ama gerçek bu. Bugün, herkesin görüşlerini özgürce ifade edebildiği bir dünyada yaşıyoruz."

Ve ekledi: “Onun bakış açısını değiştiremem. Konuşma tarzını değiştiremem. Ancak yapabileceğim tek şey, sahada Afrika futbolunun sadece fiziksel güçten ibaret olmadığını göstermek... Biz yüksek teknik becerilere ve mükemmel taktiklere sahibiz.”

“Fildişili Bastian”

Fay, Bayern Münih ve Manchester United’da zirvede olduğu dönemde Schweinsteiger’in oyun stilinin hayranı olduğunu, hatta bir arkadaşının kendisine “Bastian” lakabını taktığını söyledi.

Şöyle devam etti: “Tek umudum, bunun sadece düşüncesiz bir açıklama olması ve tam olarak aklından geçenleri yansıtmaması... Ama biliyorsunuz, hayat böyle, günümüz futbolu da böyle... Şu anda çok sayıda yorumcu var ve çok sayıda eski oyuncu da sansasyon yaratmaya çalışıyor.”

Şöyle devam etti: “O bir dünya yıldızıydı, ancak biraz unutuldu, bu yüzden de gündeme gelmeye çalışıyor… Eğer böyle düşünüyorsa, bu onun için iyi. Buna hakkı var. Ama biz yolumuza devam edeceğiz ve bunu görmezden gelmeye çalışacağız.”