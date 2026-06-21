Fildişi Sahili teknik direktörü: Almanya milli takımı sportmenlik ruhundan yoksun... Oyuncularından alçakgönüllülük istedi

Fildişi Sahili Milli Takımı teknik direktörü Emers Faye, dün Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda “Makineler”in “Filler”i 2-1 mağlup ettiği maçta, Alman milli takımının sergilediği “sportmenlik eksikliğini” eleştirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Faye, “Bu tür takımları kendimizi geliştirmek için örnek alıyoruz, ancak Alman milli takımının sergilediği sportmenlik eksikliği nedeniyle biraz hayal kırıklığına uğradım” dedi.

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Fildişili teknik direktör, takımının Alman oyuncu Nathaniel Brown ile yaşadığı olaya değinerek şunları söyledi: “Genç Alman savunma oyuncusu (Brown) konusunda ise, ona sadece alçakgönüllü kalmasını söyledim. Evet, harika bir maç çıkardı ve çok güçlü bir milli takımda oynuyor, ancak sırf kazanmak istediği için ya da skor 1-1 olduğu için hakkımızda kötü konuşmasına gerek olduğunu düşünmüyorum.”

"ESPN" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları ekledi: "Almanya gibi büyük bir milli takımdan, Sengou'nun sakatlık nedeniyle topu saha dışına attığı anda daha fazla sportmenlik beklerdik. Topu bize geri vermelerini isterdik."

Bu olay, Fildişi Sahili'nin savunma oyuncusu Wilfried Sengu'nun sakatlık nedeniyle topu saha dışına çıkarmasıyla yaşandı; ancak Braun topu geri vermeyi reddetti ve atağa devam etti, bu da Fildişi Sahili oyuncularının ve teknik ekibinin itirazlarına neden oldu.

Mağlubiyete rağmen Faye, takımının maç boyunca sergilediği performansı övdü ve Fildişi Sahili milli takımının bir sonraki tura yükselme şansının hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.