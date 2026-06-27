2026 Dünya Kupası eleme turları, Fildişi Sahili ile Norveç’in 32’li turda karşı karşıya gelmesiyle Teksas’a inanılmaz derecede heyecan verici ve yıldızlarla dolu bir karşılaşma sunuyor.
Her iki takım da kendi gruplarında ikinci sırada yer alarak bir üst tura yükseldi.
Fildişi Sahili, Ekvador ve Curaçao'ya karşı elde ettiği net galibiyetler ve Almanya'ya karşı aldığı 2-1'lik dar bir mağlubiyet sayesinde E Grubu'ndan ilk kez Dünya Kupası eleme turuna yükselerek tarih yazdı.
Norveç de benzer şekilde I Grubu’nda dikkatleri üzerine çekti ve Irak ile Senegal’e karşı attığı çok sayıda golle turnuvaya renk kattı. Teknik direktör Ståle Solbakken, Fransa ile oynadıkları son grup maçı için kadrosunda stratejik olarak yoğun bir rotasyon yaptı; takımın yıldızı Erling Haaland ve kanat oyuncusu Antonio Nusa’yı dinlendirerek, en önemli oyuncularının eleme turlarına tamamen dinç bir şekilde çıkmasını sağladı.
Fildişi Sahili - Norveç Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?
Bu kritik eleme maçı, Teksas’ın Arlington kentindeki muhteşem Dallas Stadyumu’nda (AT&T Stadyumu) oynanacak.
Fildişi Sahili - Norveç Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.
İşte bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Fildişi Sahili - Norveç Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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