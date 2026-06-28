Dünya Kupası - World Cup Final Stage Dallas Stadium

Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maç, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Fildişi Sahili - Norveç Dünya Kupası Son 16 Maçı Önizlemesi

32'li turun en zorlu karşılaşmalarından biri olabilecek bu maçta, girişimci bir Fildişi Sahili takımı, dünyanın en iyi forvetinin liderlik ettiği Norveç takımıyla karşı karşıya gelecek. Dünya sıralamasında sadece iki sıra farkı olan bu iki takımdan hangisi, Teksas'ın sıcağında son 16'ya kalacak? Kazanan takım, Brezilya veya Japonya ile karşılaşacak.

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Fildişi Sahili ve Norveç buraya nasıl geldi?

Fildişi Sahili, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde ilk golü atan takım oldu; bu başarıyı Dünya Kupası'nda elde eden ikinci Afrika ülkesi oldu. Defans açısından disiplinli bir Ekvador takımına karşı alınan dar bir galibiyetin ardından, uzatmalarda Almanya'ya acı bir mağlubiyet yaşandı. Takım, daha önce çok eleştirilen eski Arsenal yıldızı Nicolas Pepé'nin attığı iki gol sayesinde Curacao'yu 2-0 yenerek durumu dengeledi.

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Norveç, Dünya Kupası’na birçok açıdan eğlence kattı. Takımın sayısız taraftarı, coşkulu tezahüratlarıyla muazzam bir enerji ve tutku sergiledi. Saha içinde ise Norveç'in oynadığı üç maçta toplam 15 gol atıldı; bu da maç başına tam olarak beş gol anlamına geliyor. Bu maçların sonuncusu, teknik direktör Ståle Solbakken'in Erling Haaland, kaptan Martin Odegaard ve çok beğenilen sağ kanat forveti Antonio Nusa dahil olmak üzere birçok önemli oyuncuyu dinlendirdiği 4-1'lik mağlubiyetti. Julian Ryerson, Fransa maçında riske atılmadı ancak sağ bek pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

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Takım arkadaşları rakip oluyor

Futbol dünyası, Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande’nin olağanüstü yetenekleri hakkında konuşuyor. 19 yaşındaki RB Leipzig oyuncusu, Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden birçoğu tarafından takip ediliyor ve yaz aylarında büyük bir transfer gerçekleşmesi muhtemel. Hızı, hünerleri ve top sürme yeteneği ile rakiplerine korku salan ve Liverpool'un transfer hedefleri arasında olduğu söylenen Diomande, Norveç'in sağ kanadında, bazı çevrelerde "Norveçli Neymar" olarak anılan kulüp arkadaşı Antonio Nusa ile doğrudan karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki mücadele, maçın galibini belirlemede kilit rol oynayabilir.

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Erling Haaland’ı kimse durdurabilir mi?

Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland, Dünya Kupası’nda şu ana kadar attığı dört golün sayısını artırmak için can atıyor olacak. Arsenal’in oyun kurucusu Martin Ødegaard, ona en çok pası verecek isim olacak. Haaland, Atalanta’dan Kouakou Kossounou ve son derece yetenekli 22 yaşındaki Sporting Lizbon oyuncusu Ousmane Diomande tarafından yakından izlenecek.

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Fildişi Sahili'nin Muhtemel İlk 11'i

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Norveç'in Muhtemel İlk 11'i

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Fildişi Sahili'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defans oyuncuları: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (İstanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Forvetler: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepé (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

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Norveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans oyuncuları: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha oyuncuları: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Takım haberleri ve kadrolar

Fildişi Sahili'nin teknik direktörlüğünü Emerse Fae yürütüyor; ancak bu maç öncesinde "Filler" için henüz teyit edilmiş bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz kesinleşmedi. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken’in de şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza haberi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Takımla ilgili yeni gelişmeler, bilgi elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

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Form Durumu

Fildişi Sahili, son beş maçında dört galibiyet alıp sadece bir kez mağlup olarak bu maça geliyor. Takımın en son maçı, Dünya Kupası grup aşamasında Curacao'ya karşı 2-0'lık galibiyetti ve Nicolas Pepe her iki golü de attı. Bundan önce Almanya'ya 2-1 yenildiler, ancak Ekvador'u 1-0 mağlup ederek toparlandılar. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Fransa’yı 2-1, İskoçya’yı ise 1-0 yenen Fildişi Sahili, eleme turlarına girerken formda olduğunu gösterdi.

Norveç ise son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birinde mağlup oldu. Takımın en son maçı, Solbakken’in kadrosunda rotasyon yapmasının ardından grup aşamasında Fransa’ya 4-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Bundan önce ise Dünya Kupası’ndaki önceki maçlarında Senegal’i 3-2 ve Irak’ı 4-1 mağlup etmişti. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Fas ile 1-1 berabere kalması ve İsveç'i 3-1 yenmesi, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Norveç, bu beş maçta 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Fildişi Sahili ile Norveç arasında herhangi bir kafa kafaya karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Bu maç, iki ülke arasında Dünya Kupası finallerinde ilk resmi karşılaşma olabilir.

Puan Durumu

Fildişi Sahili E Grubu’nu ikinci sırada tamamlarken, Norveç de I Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak Dallas’ta oynanacak bu Son 32 turu karşılaşmasına hak kazandı.