Fildişi Sahili, 14 Haziran'da Lincoln Financial Field'da E Grubu'nda Ekvador ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak.

GOAL, Fildişi Sahili - Ekvador maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman oynanacak?

Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Filler, Kuzey Amerika'da Afrika'nın büyük umutlarını sırtlayacak. Üç kez AFCON şampiyonu olan takım, özellikle dört kez Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile karşılaştığında Franck Kessie'nin orta saha dinamizmine büyük ölçüde güvenecek.

Tarih Maç Yer Bilet 14 Haziran Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 20 Haziran Almanya - Fildişi Sahili BMO Field, Toronto Biletler 25 Haziran Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler

Ekvador 2026 Dünya Kupası Maçları

Ekvador, CONMEBOL sıralamasında ikinci sırada tamamladığı etkileyici eleme kampanyasının üzerine daha da eklemeyi hedefliyor. Kuzey Amerika'da onları bekleyen maçlar şunlar:

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 20 Haziran Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 25 Haziran Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu, East Rutherford, New Jersey Bilet

Fildişi Sahili - Ekvador maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Fildişi Sahili - Ekvador maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'daki Fildişi Sahili - Ekvador maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Her iki ülke de bu E Grubu karşılaşmasında hayati bir sonuç almayı hedeflediğinden, Lincoln Financial Field'da bu öğleden sonra oynanacak maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, resmi kanallardan bilet alanlar için stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında en ucuz biletler mevcuttur. İkincil piyasada ise giriş seviyesi fiyatların 750 dolar civarında başladığı görülmektedir.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 120 $ – 450 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 500 $ – 900 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.250 $ – 2.500 $

Ağırlama/VIP: 3.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç E Grubu'nun önemli bir karşılaşması olduğundan, yerel ve seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva için Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) Philadelphia'daki bu tesis, bir mimari simge ve Delaware Vadisi'nin önde gelen spor destinasyonudur.

South Philadelphia Sports Complex'te bulunan stadyum, doğu ve batı tribünlerinin üzerinde kanat benzeri kanopiler bulunan, uçan bir kartalı andıran benzersiz tasarımıyla ünlüdür.

Tamamen kapalı stadyumların aksine, üç açık köşesi seyircilere Philadelphia silüetinin nefes kesici manzarasını sunarken, sahada yoğun ve konsantre bir atmosferi korur. Stadyum, her koltuktan birinci sınıf bir izleme deneyimi sağlayan yüksek çözünürlüklü Panasonic video panoları ve son teknoloji ses sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 69.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Uluslararası standartlara uymak için stadyum, yüksek performanslı bir hibrit çim saha ile donatılmıştır. Bu sayede, Amerikan Bağımsızlık Günü'nde oynanacak tarihi bir Son 16 maçı da dahil olmak üzere, stadyumda oynanacak altı maç için dünya standartlarında bir zemin sağlanmaktadır.